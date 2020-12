Xbox Game Pass, tutte le novità di dicembre 2020

Massimo Reina,

Microsoft ha pubblicato l’elenco dei videogiochi di dicembre 2020 gratuiti per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, giocabili su PC, console o Android, in base al tipo di abbonamento sottoscritto.

Ma non è tutto: Microsoft conferma anche che a partire dal 15 dicembre, i giochi EA Play arriveranno anche su PC con Windows 10 tramite l’app Xbox per PC e l’app EA Desktop (beta), la nuovissima piattaforma di EA per computer. Il tutto senza costi aggiuntivi. Il servizio di abbonamento ai titoli di Electronic Arts era già disponibile dal 10 novembre scorso per tutti i membri Xbox Game Pass Ultimate su Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One.

Xbox Game Pass, tutti i giochi di dicembre

Il catalogo dei giochi su console e PC disponibili tramite Xbox Game Pass si amplia con l’arrivo di tanti nuovi titoli, tra i quali spiccano Control, Rage 2, Starbound e l’Edizione Definitiva di Dragon Quest XI S: Echi di un’Era Perduta. Nel dettaglio, ecco la lista completa:

Control (Android & Console) – 3 dicembre

(Android & Console) – 3 dicembre Doom Eternal (PC) – 3 dicembre

(PC) – 3 dicembre Haven (Console & PC) – 3 dicembre

(Console & PC) – 3 dicembre Rage 2 (Android) – 3 dicembre

(Android) – 3 dicembre Slime Rancher (Android & Console) – 3 dicembre

(Android & Console) – 3 dicembre Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC) – 3 dicembre

(PC) – 3 dicembre Yes, Your Grace (Android, Console & PC) – 3 dicembre

(Android, Console & PC) – 3 dicembre Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Console & PC) – 4 dicembre

(Console & PC) – 4 dicembre Call of the Sea (Android, Console & PC) – 8 dicembre

(Android, Console & PC) – 8 dicembre Monster Sanctuary (Android & Console) – 8 dicembre

(Android & Console) – 8 dicembre Starbound (PC) – 8 dicembre

(PC) – 8 dicembre Unto The End (Console & PC) – 9 dicembre

(Console & PC) – 9 dicembre Assetto Corsa (Android & Console) – 10 dicembre

(Android & Console) – 10 dicembre Gang Beasts (Android & Console) – 10 dicembre

(Android & Console) – 10 dicembre GreedFall (Android, Console & PC) – 10 dicembre

(Android, Console & PC) – 10 dicembre Superhot: Mind Control Delete (Android & Console) – 10 dicembre

(Android & Console) – 10 dicembre Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Android, Console & PC) – 10 dicembre

Per tanti giochi nuovi in arrivo, ce ne sono alcuni che invece “salutano”: parliamo, tra gli altri, di produzioni quali eFootball PES 2020 e Metro: Last Light Redux. Gli abbonati possono tuttavia tenerli, acquistandoli con uno sconto fino al 20%. Oltre ai giochi, Microsoft ha annunciato una nuova promozione: a partire dal 3 dicembre 2020 tre mesi di Game Pass Ultimate saranno acquistabili a solo 1 euro.