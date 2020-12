Eni gas e luce rinnova Genius, il suo servizio per lo smart living

Massimo Reina,

Genius si rinnova. Il servizio gratuito di Eni gas e luce che dal 2017 consiglia i clienti su come spendere meno in base all’utilizzo effettivo fatto dei loro elettrodomestici e dei loro impianti che sfruttano il gas, continua infatti a evolversi e arricchirsi di nuovi prodotti e servizi destinati al miglioramento dell’efficienza energetica e al supporto dei clienti per vivere in modo smart la propria casa.

La nuova versione di Genius, sviluppata sulla piattaforma cloud Microsoft Azure IoT, coniuga l’analisi dei consumi di energia, ottenuta tramite algoritmi sviluppati internamente da Eni gas e luce, con le più avanzate tecnologie legate alla casa connessa, al fine di controllare la propria abitazione e impostare il livello di comfort, in base alle proprie abitudini. Nel comunicato stampa di presentazione, Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce ha dichiarato:

Le nuove tecnologie legate alla smart home hanno abilitato una migliore gestione della casa, ma spesso questo comporta doversi districare tra device, gestori e applicativi diversi. Per questo motivo, nel migliorare l’esperienza di Genius, abbiamo scelto di permettere al cliente di tenere monitorati i propri consumi e ricevere consigli su come ridurli con la comodità di poter gestire i dispositivi per la smart home e controllare la sicurezza della propria abitazione anche da remoto, senza dover accedere ogni volta a un’app diversa”.

Il nuovo Genius

La piattaforma abilita la gestione integrata di ecosistemi smart home distinti, di partner leader del mercato negli specifici ambiti e accuratamente selezionati da Eni gas e luce, in un’unica interfaccia utente. Il cliente oltre al controllo dei dispositivi smart di tado°, Philips Hue ed EZVIZ attraverso un’unica app potrà anche controllare le seconde case, invitare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria abitazione e fornire supporto per esempio anche agli anziani.

La recente partnership con EZVIZ, brand leader nel mercato delle videocamere e della casa smart in Italia e nel mondo, consente inoltre agli utenti di vivere la propria abitazione in totale tranquillità grazie ai kit di sicurezza attivabili da remoto, ai sensori anti-allagamento e ai sensori di fumo smart, disponibili, questi ultimi, per la prima volta in Italia grazie alla partnership con Eni gas e luce. Infine, grazie alle prese intelligenti, smart plug, è possibile connettere elettrodomestici non dotati di questa funzionalità, tenendone sotto controllo anche i livelli di consumo.