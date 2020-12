Cyberpunk 2077, svelate date e orari di preload e sblocco

Massimo Reina,

Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 10 dicembre su PC, Google Stadia, Xbox One e PlayStation 4, e attraverso la retrocompatibilità potrà essere giocato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo, però, è iniziata la fase di pre-caricamento del gioco: su Xbox One e Series X|S il preload è già attivo, mentre per gli utenti di Google Stadia e PC si attiverà a partire dal 7 dicembre, dalle ore 12 su GoG e dalle 17 su Steam ed Epic Game Store.

I possessori di PlayStation 4 e PlayStation 5 dovranno invece attendere l’8 dicembre, ovverosia due giorni prima della pubblicazione del gioco per vedersi attivato il preload. La patch che sfrutterà l’hardware delle nuove console, infine, sarà disponibile solo nel 2021.

In tal senso, i giocatori che possiedono già il titolo avranno diritto all’aggiornamento in maniera del tutto gratuita, così da poter godere della “nuova versione” ottimizzata per le console più recenti. CD Projekt RED ha pubblicato anche una mappa relativa a tutti gli orari di sblocco del gioco nelle diverse zone geografiche.

Il mondo di Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 è uno dei titoli più attesi dell’anno. Il nuovo progetto di CD Projekt RED è ambientato in un mondo distopico in cui le macchine hanno superato per intelletto gli esseri umani, la popolazione è divisa in classi sociali e gli Stati Uniti sono solo il pallido ricordo della potenza che erano, dopo essere finiti in bancarotta a causa di una guerra interna.

A comandare ora sono le Mega-Corporations, che hanno costituito enclavi in cui possono vivere solo i loro dipendenti. E’ questo l’incipt che farà da sfondo a questo gioco di ruolo action-adventure assieme a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche. Non a caso l’abbigliamento non sarà solo una questione di aspetto estetico, ma anche di efficienza, visto che gli abiti si estendono alla funzionalità degli impianti cibernetici.