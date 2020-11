Cyberpunk 2077, i primi video di gameplay su console

Massimo Reina,

A pochi giorni ormai dall’uscita nei negozi di Cyberpunk 2077, salvo nuove sorprese dell’ultima ora, CD Projekt RED ha rilasciato i primi video gameplay del gioco su console. Nei filmati, che potete guardare di seguito, viene mostrato il titolo in azione su Xbox One X, Series X, PlayStation Pro, PlayStation 5 e Google Stadia.

Il videogioco è ambientato in un mondo distopico in cui le macchine hanno superato per intelletto gli esseri umani, la popolazione è divisa in classi sociali e gli Stati Uniti sono solo il pallido ricordo della potenza che erano, dopo essere finiti in bancarotta a causa di una guerra interna. A comandare ora sono le Mega-Corporations, che hanno costituito enclavi in cui possono vivere solo i loro dipendenti. Al di là di questi territori, i cittadini e il governo americano si contendono il dominio delle zone, mentre il centro del Paese è devastato da tempeste di sabbia e popolato solo dai nomadi. Ecco il nuovo trailer per Google Stadia con scene di gioco:

Cyberpunk 2077, il Cross-Save

CD Projekt ha anche illustrato le funzionalità del Cross-Save delle versioni console, tramite una scheda pubblicata sulle pagine del sito ufficiale del gioco. Di seguito i passaggi che occorre compiere su PlayStation 4 o Xbox One per trasferire i salvataggi di Cyberpunk 2077 su PlayStation 5 o Xbox Series X/S:

PlayStation 4

I giocatori PlayStation 4 avranno a disposizione tre opzioni per trasferire i salvataggi su PlayStation 5:

Effettua l’accesso al tuo account PlayStation Plus e carica i tuoi salvataggi.

Trasferisci i tuoi dati tramite cavo LAN o connessione senza fili (WiFi).

Utilizza un dispositivo di archiviazione compatibile e trasferisci i tuoi salvataggi sullo stesso account PSN su PlayStation 5.

Xbox One

L’utenza Xbox One potrà trasferire automaticamente i salvataggi di Cyberpunk 2077 attraverso il sistema Smart Delivery. Per utilizzarlo, basterà assicurarsi di essere connessi a Internet in modo da caricare i dati salvati sul cloud. È poi possibile collegare contemporaneamente i propri sistemi Xbox One e Series X/S alla medesima rete e utilizzare l’opzione di sistema per il trasferimento dei dati in locale”.