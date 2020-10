Cyberpunk 2077, nuovi video e informazioni

Massimo Reina,

In occasione del quarto episodio del Night City Wire, CD PROJEKT RED ha svelato alcuni nuovi video di Cyberpunk 2077, l’atteso gioco di ruolo action-adventure ambientato a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche.

Questione di stile

Nel mondo futuristico di Cyberpunk 2077 l’abbigliamento non è solo una questione di aspetto estetico, ma anche di efficienza, visto che gli abiti si estendono alla funzionalità degli impianti cibernetici.

Nel corso dell’evento online di CD PROJEKT RED dedicato al gioco sono stati mostrati anche i veicoli presenti nell’avventura, spettacolari mentre si muovono per le vivaci e colorate vie di Night City, insieme ad alcuni dietro le quinte e a un riassunto del cosplayer contest ufficiale.

La data di rilascio e le piattaforme

Nell’occasione è stata confermata la data ufficiale di rilascio del gioco anche su Google Stadia, ovverosia il 19 novembre 2020, lo stesso giorno in cui sarà disponibile per Xbox One, PlayStation 4, PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5, quando disponibili.

In un secondo momento, un aggiornamento gratuito a Cyberpunk 2077, che sfrutterà al massimo l’hardware di nuova generazione, sarà disponibile rispettivamente per i possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4.