Call of Duty supera i tre miliardi di dollari di prenotazioni nette

Massimo Reina,

Call of Duty ha stabilito nuovi record muovendosi verso un modello di business ad ecosistema condiviso. Dopo il lancio da record di Call of Duty: Black Ops Cold War, il franchise ha superato i tre miliardi di dollari di prenotazioni nette negli ultimi 12 mesi, raggiungendo i massimi picchi del franchising.

Secondo i dati stimati in base a quelli raccolti da Activision, oltre 200 milioni di persone hanno giocato a Call of Duty quest’anno. Su console e PC, infatti, il franchise ha registrato il maggior numero di utenti, nonché il mese di novembre più grande di sempre per giocatori e ore giocate mensilmente.

Call of Duty, la Stagione 1 debutta questo mese

Black Ops Cold War si è unito agli amatissimi Call of Duty: Modern Warfare e WarzoneTM; mentre Call of Duty: Mobile ha segnato nuove tappe nell’ecosistema di Call of Duty. Black Ops Cold War è l’ultimo titolo uscito della serie più venduta, e il sequel diretto di Black Ops.

Sono in arrivo ulteriori contenuti gratuiti per tutti i giocatori, grazie alle nuove stagioni che continueranno ad implementare e trasformare l’esperienza di gioco, con la Stagione 1 al debutto questo mese. “Lo slancio dell’ultimo anno in tutto l’ecosistema del gioco, dal free-to-play Warzone al supporto post-lancio di Modern Warfare, e ora a Black Ops Cold War è stato incredibile”, ha affermato Byron Beede, Executive Vice President e General Manager di Activision.

“Questo è il prossimo grande capitolo di Black Ops con una campagna straordinaria, una nuovissima esperienza zombi e, naturalmente, un multigiocatore dinamico. Il lancio è solo l’inizio. Il nostro obiettivo è costruire un flusso continuo che regalerà un’enorme quantità di contenuti ed eventi gratuiti post-lancio in tutto il franchise”. I giocatori troveranno in Black Ops la più grande serie di contenuti gratuiti post-lancio, eventi della community e supporto continuo, oltre all’integrazione con l’universo di Warzone.

Quest’ultimo, che ha superato più di 85 milioni di giocatori dal suo lancio, assumerà una nuova dimensione integrandosi con Black Ops Cold War e Modern Warfare. La prima Stagione, in arrivo questo mese, offrirà nuovi contenuti per Black Ops Cold War e Warzone. Call of Duty: Black Ops Cold War è disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, e su PC, in un’esperienza completamente ottimizzata per Battle.net, il servizio di gioco online di Blizzard Entertainment.