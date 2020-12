Poste Italiane, down app, sito e i servizi digitali

Massimo Reina,

Continuano i disagi per gli utenti italiani sul web. Dopo il down globale di ieri dei servizi Google, infatti, stamattina è il turno di Poste Italiane. Dalle 9:30 di oggi i servizi digitali dell’operatore, secondo numerose segnalazioni, sono inaccessibili.

Da tutta Italia, sui principali social, arrivano le segnalazioni di migliaia di utenti che denunciano l’impossibilità, tra le altre cose, di accedere al sito desktop, quindi a PostePay o BancoPosta, o l’utilizzo delle app mobile. La situazione è comunque in evoluzione, e non mancheremo di aggiornarvi man mano che ci saranno novità in proposito.

Servizi Poste Italiane down, le aree più colpite

Come evidenziato dalla mappa del sito di segnalazioni Downdetector, le zone d’Italia più colpite, evidenziate dal colore rosso, le zone più colpite risultano Milano e la Lombardia in generale, ma anche Torino e il Piemonte, oltre che Toscana, Emilia Romagna, e le città di Firenze, Roma, Napoli e Palermo.