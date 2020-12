Death Stranding, arriva il cross over con Cyberpunk 2077

Massimo Reina,

L’ultima epica avventura di Hideo Kojima, acclamata a gran voce dalla critica, accoglie in un evento cross-over l’RPG Open-World più grande del 2020, Cyberpunk 2077 di CD PROJEKT RED. In esclusiva per la versione PC, pubblicata da 505 Games, i giocatori di Death Stranding possono accedere a nuove missioni che vedranno la partecipazione di personaggi e lore dal mondo di Cyberpunk 2077, nella versione di gioco 1.05.

Diversi oggetti sbloccabili, estetici e di equipaggiamento, si aggiungono all’arsenale di Sam Bridges, tra cui:

Moto a tre ruote a tema Cyberpunk 2077.

“Braccio Johnny” realizzato sul modello del braccio robotico di Johnny Silverhand, che può essere equipaggiato ed utilizzato in game.

Nuovi ologrammi, tra cui l’ologramma di un veicolo volante “Trauma Team” per alcune costruzioni.

Svariati oggetti estetici, tra cui gli occhiali di Johnny Silverhand.

Il crossover introduce anche una nuova funzione di Hacking che permette a Sam Bridges di mirare ai macchinari nemici e applicare effetti di stato negativi. I giocatori possono ora bloccare l’attivazione dei sensori dei Muli per un periodo di tempo limitato, stordire gli Odradeks nemici e anche mandare in cortocircuito l’elettronica dei veicoli dei Muli, per bloccarne i movimenti.

Dove comprare Death Stranding per PC

Il gioco è ora acquistabile ad uno sconto del 50% su:

Il gioco racconta di un futuro non troppo lontano, dove il mondo è sconvolto da misteriose esplosioni che danno vita a una serie di eventi soprannaturali chiamati Death Stranding. Con creature ultraterrene che infestano il paesaggio e un’incombente estinzione di massa, sarà Sam Porter Bridges a dover attraversare una terra desolata e devastata per cercare di salvare il genere umano dall’imminente annientamento.