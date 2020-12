Stadia, disponibili nel catalogo tre nuovi Assassin’s Creed

Massimo Reina,

La lista dei giochi disponibili nel catalogo di Google Stadia continua ad arricchirsi: da oggi, infatti, sono disponibili tre nuovi titoli della serie Assassin’s Creed, ovverosia Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Syndicate e Assassin’s Creed Unity.

Lo ha annunciato Ubisoft, che in un comunicato stampa ha anche spiegato le modalità di accesso ai giochi, acquistabili singolarmente in tutto il mondo oppure fruibili tramite Ubisoft+, il suo servizio in abbonamento da oggi disponibile in una versione beta su Stadia per tutti gli abbonati negli Stati Uniti. I tre giochi vanno così ad aggiungersi a Assassin’s Creed Valhalla e Assassin’s Creed Odyssey, già disponibili in catalogo.

I tre nuovi titoli per Stadia

Assassin’s Creed Origins: una fantastica avventura ambientata nell’Antico Egitto, uno dei periodi storici più misteriosi, ma anche un’epoca cruciale che ha plasmato il mondo. Scopri i segreti che si celano dietro le grandi piramidi, fai luce su miti dimenticati e gli ultimi faraoni, ma soprattutto svela le origini della Confraternita degli Assassini grazie ad alcuni geroglifici perduti da tempo.

Assassin’s Creed Syndicate: il gioco è ambientato nella Londra del 1868 durante la Rivoluzione Industriale, un periodo che ha dato inizio a un’incredibile era di invenzioni, trasformando le vite di milioni di persone con tecnologie un tempo ritenute impossibili. Un mondo non più controllato da re, imperatori, politici o religioni, ma con un nuovo denominatore comune: il denaro. Giocando nei panni dell’Assassino Jacob Frye e di sua sorella gemella Evie, i giocatori cambieranno il destino di milioni di persone, radunando e guidando la malavita locale contro la corruzione che controlla la città di Londra in un’intensa avventura ricca d’azione tra intrighi e combattimenti brutali.

Assassin’s Creed Unity: Unity è ambientato nel 1789, durante la rivoluzione francese, un periodo che ha trasformato Parigi da una magnifica città a un luogo di terrore e caos. Le sue strade sono intrise del sangue degli innocenti che hanno avuto il coraggio di ribellarsi a un’aristocrazia oppressiva. Tuttavia, mentre la nazione viene liberata, un giovane di nome Arno intraprenderà una missione straordinaria per svelare i veri poteri oscuri che si celano dietro la rivoluzione. La sua ricerca lo porterà nel cuore di una lotta spietata per il destino di una nazione, trasformandolo in un vero maestro Assassino.