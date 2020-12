Come fare chiamate o videochiamate di gruppo con Amazon Echo

Redazione Webnews,

Ve lo abbiamo anticipato la settimana scorsa, ma finalmente quella novità è diventata realtà. A partire da oggi, giusto in tempo per questo Natale a distanza, è possibile effettuare chiamate e videochiamate di gruppo coi dispositivi della linea Echo di Amazon, gli altoparlanti intelligenti presenti ormai nelle case di tutti gli italiani.

Tutti i dispositivi Amazon Echo sono in grado di effettuare e ricevere chiamate di gruppo, mentre per partecipare ad una videochiamata è necessario avere in casa uno qualsiasi dei dispositivi Echo Show, dotati di schermo e videocamera.

Le chiamate e le videochiamate di gruppo sono possibili per un massimo di 7 dispositivi, o 7 amici e membri della vostra famiglia. Il modo più rapido e veloce per fare chiamate e videochiamate di gruppo coi dispositivi Echo è quello di creare dei gruppi di persone così da poter avviare le comunicazioni di gruppo in un solo secondo, chiedendo ad Alexa di fare per voi il “lavoro sporco“.

Echo Show 5 in offerta per Natale a 44,99 euro

Echo Show 8 in offerta per Natale a 94,99 euro

Nuovo Echo Dot in offerta per Natale a 29,99 euro

Come creare un gruppo per chiamate e videochiamate con Amazon Echo

Ecco la procedura da seguire, passo dopo passo, per creare un gruppo con fino ad un massimo di 7 partecipanti da chiamare insieme con un solo comando vocale. Vi servirà uno smartphone con installata l’app di Alexa per iOS e Android.

Aprite l’app Alexa per iOS o Android;

Selezionate il pannello Comunicazione ;

; Fate un tap sull’icona a forma di persona in alto a destra;

Selezionate Aggiungi un’azione e Aggiungi Gruppo ;

e ; Fate un tap su Attiva nella schermata che vi spiega come attivare le Chiamate di gruppo;

nella schermata che vi spiega come attivare le Chiamate di gruppo; Dalla schermata successiva scegliete fino a 7 membri che faranno parte di quel gruppo e selezionate Continua ;

; A questo punto dovrete scegliere un nome da dare al gruppo, che sarà la parola chiave da dire ad Alexa per far partire la chiamata o la videochiamata di gruppo con quel gruppo. Se volete dire, ad esempio, “Alexa, chiama la mia famiglia”, vi basterà scegliere “famiglia” come nome del gruppo.

Date conferma sulla voce “Crea Gruppo” e avete finito.

Non vi resta altro che dire ad Alexa di chiamare la vostra famiglia per far squillare i dispositivi Echo di Amazon di tutti i membri della vostra famiglia e avviare così la chiamata o videochiamata di gruppo, a seconda del dispositivo Echo di cui ciascun membro della vostra famiglia è in possesso.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto per il Natale di Amazon è riservato agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.