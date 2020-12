Cyberpunk 2077, attenzione ai salvataggi corrotti!

Redazione Webnews,

I problemi legati a Cyberpunk 2077 non si fermano soltanto alla versione del nuovo lavoro di CD Project Red per console. Da qualche ora diversi giocatori della versione per PC stanno segnalando un grave problema che potrebbe compromettere in modo irreparabile i vostri progressi: i file di salvataggio che superano gli 8 MB diventano corrotti e non possono essere recuperati in alcun modo.

L’errore emerge in fase di caricamento. Un discreto numero di utenti si è accorto del problema quando ha provato a caricare il file col salvataggio più recente: “I dati salvati sono danneggiati e non possono essere caricati“. Poche parole che nessuno vuole sentire, soprattutto dopo numerose ore di gioco e importanti obiettivi già raggiunti.

Al momento non sembra esserci una soluzione rapida, se non attendere i già annunciati update di gennaio e febbraio che, ad oggi, non hanno ancora una data ufficiale di rilascio. Ci sono, però, dei modi per evitarlo.

Come evitare i salvataggi corrotti di Cyberpunk 2077

La “buona notizia è che non è così facile raggiungere gli 8 MB con un salvataggio. Occorrono molte ore di gioco e moltissimi oggetti e materiali raccolti durante l’avventura. CD Project Red è al corrente del problema e ha suggerito agli utenti di “conservare meno oggetti e materiali per la costruzione degli oggetti” e di utilizzare vecchi salvataggi.

Il consiglio che possiamo darvi noi, invece, si può riassume con una sola parola ripetuta all’infinito: backup, backup, backup!

Se temete di essere a rischio dopo decine di ore di gioco e una quantità importante di materiali raccolti, verificate sempre la dimensione dei salvataggi meno recenti, effettuate dei backup periodici degli stessi e incrociate le dita: le patch arriveranno, bisogna soltanto avere tanta pazienza.