Google: Santa Tracker, i doni e il distanziamento sociale

Massimo Reina,

Anche quest’anno, puntuale come da tradizione, è tornato l’appuntamento con Google Santa Tracker, la simpatica iniziativa lanciata dal gruppo di Mountain View per accompagnare il conto alla rovescia che porta al Natale. Già nei giorni scorsi vi abbiamo dettagliatamente parlato delle novità di quest’anno, ma da oggi sono disponibili una serie di nuove, divertenti funzioni.

In attesa di seguire Babbo Natale nel suo viaggio intorno al mondo, a partire dal 24 dicembre, è infatti possibile aiutarlo a prepararsi al meglio allenando lui e i suoi aiutanti nella gestione e distribuzione dei regali. Il tutto prendendo le corrette precauzioni contro il coronavirus, nel massimo rispetto delle regole sul distanziamento sociale.

Aiutare Babbo Natale con Present Drop

“L’amore e la preoccupazione che le persone hanno mostrato l’uno per l’altro nel 2020 hanno ispirato Babbo Natale” – si legge sul sito ufficiale dell’iniziativa – “Quest’anno, la “Nice List” di Babbo Natale ha battuto tutti i record poiché milioni di persone e piccole imprese in tutto il mondo hanno provato cose nuove e hanno utilizzato strumenti digitali per mantenere l’un l’altro al sicuro e le loro comunità.

E proprio per adeguarsi al problema attuale della pandemia, anche nel Villaggio di Babbo Natale si sono organizzati per lavorare in assoluta sicurezza, e non solo con l’utilizzo di apposite mascherine. Con Present Drop (Sgancia il Regalo), per esempio, gli utenti possono aiutare gli elfi a lanciare i regali nel camino evitando contatti diretti con le famiglie, mentre con La corsa di Rudolph, allenare la renna dal luminoso naso rosso a capo della slitta di Santa Claus, a muoversi velocemente mentre recupera i doni da trasportare.

Un modo divertente, quindi, per fare felici i più piccoli (e non solo loro) vivendo la splendida atmosfera natalizia, ma al contempo tenere anche alta in loro l’attenzione sui rischi che possono comportare eventuali “distrazioni” nel seguire le norme di sicurezza minime anti-covid. Ricordiamo che Santa Tracker è disponibile sia su browser, attraverso il sito dedicato, sia tramite l’apposita applicazione, “Segui Babbo Natale”, disponibile per Android (con alcuni giochi esclusivi).