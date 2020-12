Huawei: le offerte last minute per Natale

Redazione Webnews,

Ultimi giorni per le promozioni di Natale lanciate da Huawei tramite il proprio store. Tra i prodotti dell’ecosistema sono presenti anche dispositivi scontati del 50%, ma non sono da dimenticare anche gli speciali regali disponibili sullo store proprietario Huawei AppGallery.

Tra le promozioni di Natale, occhio al nuovo Huawei MateBook X Pro 2020, disponibile al prezzo di 1.499,00 € (invece di 1.999,00 €), con uno sconto del 25%. Quanto al comparto audio, disponibili in sconto Huawei FreeBuds Pro, gli auricolari True Wireless Stereo (TWS) che si possono comprare a 129,00 € (invece di 179,00 €) con 6 mesi di abbonamento gratuito a HUAWEI Music incluso.

Gli smartwatch sono i dispositivi ideali da mettere sotto l’albero e in questo senso potrebbe essere molto interessante la promozione dello Huawei WATCH FIT, disponibile per l’acquisto nella colorazione Graphite Black al prezzo di 89,00 € fino al 31 dicembre. Le versioni Sakura Pink e Mint Green, invece, sono disponibili al prezzo di 99,00 € con inclusa una cover e i charm.

Tenta la fortuna su Huawei AppGallery

Continua fino a fine dicembre l’iniziativa su Huawei AppGallery, che coinvolge tutti gli utenti che scaricheranno le app aderenti delle categorie E-Commerce, Food & Drink, Mobilità ed Entertainment. In palio c’è una Fiat 500, un prodotto Huawei o un coupon sconto di partner selezionati.

Huawei Mobile Cloud regala 50 GB

E non è tutto, perché durante le festività natalizie i nuovi clienti Huawei Mobile Cloud avranno in regalo per 12 mesi 50 GB di spazio di archiviazione gratuito.

50% di sconto sulle riparazioni

Fino al 15 gennaio, inoltre, è ancora attiva l’iniziativa partita lo scorso 7 dicembre e che premia chi decide di avvalersi del servizio di Riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio. Huawei sconta del 50% le parti di ricambio necessarie per riparazioni non incluse nella garanzia, pulizia e sanificazione gratuite dei device e un regalo per gli utenti. Per tutte le altre offerte online, si trovano direttamente sulla home page di Huawei Store.