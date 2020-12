Year on TikTok 2020: cos’è e come funziona

Matteo Tontini,

TikTok ha vissuto una fine anno piuttosto turbolenta a causa della minaccia di un ban negli Stati Uniti. Le cose sembrano però andare per il verso giusto, quindi ha senso per la nota app di video brevi festeggiare questo 2020 (tremendo su tutti i fronti). La piattaforma ha quindi lanciato una funzione, chiamata Year on TikTok 2020, che consente agli utenti di ripercorrere il loro anno appena trascorso.

Una trovata interessante per ricordarsi degli elementi positivi che hanno caratterizzato il 2020, un anno di grandi cambiamenti, resilienza, scoperte e anche grandi rinunce. Lo riporta una ricerca promossa dalla società in collaborazione con YouGov, in cui vengono svelati i sorprendenti cambiamenti avvenuti nella vita delle persone in molti Paesi europei (Italia compresa).

Come funziona Year on TikTok 2020

La nuova funzione consente agli utenti di rivivere il proprio anno sul social ed è già disponibile in Italia: mostra agli utenti la compilation dei loro video, trend, creator ed effetti creativi preferiti; inoltre, consente alle persone di scoprire le loro top vibe dell’anno, in base ai contenuti che hanno amato di più.

La funzione punta anche i riflettori su creator e trend che hanno conquistato l’immaginazione della community di TikTok nel 2020, sottolineando come abbiano intrattenuto e affascinato gli utenti quest’anno. Proprio come era stato nel caso di Spotify o dell’Instagram Best 9, è possibile scaricare il video-riassunto e condividerlo su TikTok o su altri social.

A proposito della piattaforma incentrata sui brevi video, di recente sembrerebbe che TikTok abbia iniziato a testare i video di 3 minuti.