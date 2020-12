Catalogo Infinity: serie TV e film gennaio 2021

Massimo Reina,

Nemmeno il tempo di rilasciare l’elenco aggiornato della programmazione del mese di dicembre che Mediaset Infinity annuncia già ai suoi abbonati quello di gennaio 2021, all’interno del quale spiccano produzioni come Motherless Brooklyn, con un ottimo Edward Norton nei panni di un detective privato con la sindrome di Tourette, Inception, diretto da Christopher Nolan e con protagonista un grande Leonardo DiCaprio, e Mission: Impossible – Fallout, che vede il ritorno di Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt della IMF (Impossible Mission Force).

Tra le pellicole in uscita su Infinity Premiere, invece, da segnalare Shaft con protagonista Samuel L. Jackson, e i film d’animazione Superman: Red Son e Scooby!. La prima è una pellicola che racconta di un agente dell’FBI che per risolvere il caso di omicidio di un amico chiede aiuto al padre che lo aveva abbandonato 25 anni prima; gli altri due sono invece dei cartoni animati, ma parecchio interessanti visto che narrano rispettivamente di un universo alternativo dove Superman è nato e cresciuto nella ex Unione Sovietica, e di come Scooby e Shaggy si sono incontrati e poi si sono uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc.

Per quanto riguarda le serie su Infinity Premiere, in arrivo i nuovi episodi di Prodigal Son con Tom Payne e Michael Sheen, l’ultima e attesa stagione di The 100, e la quarta di The Bold Type. Tra gli altri contenuti degni di nota si annoverano poi tutte le stagioni de Il Trono di Spade, tratte dalle celebri opere di George R. R. Martin, interamente in Ultra HD. Una serie fantasy dallo stile epico, un vero e proprio kolossal televisivo ricco di dramma e colpi di scena, che racconta della lotta per il potere tra sette casate nobiliari in un mondo minacciato dall’avvento di un’era glaciale che risveglia forze oscure e creature leggendarie.

Catalogo Infinity: uscite di gennaio 2021

Vi proponiamo nel dettaglio il calendario completo delle uscite Infinity di gennaio 2021, passibile come sempre di cambiamenti dell’ultima ora. In grassetto i titoli più rilevanti.

Premiere

Dall’1 al 7 gennaio – Scooby!

Dall’8 al 14 gennaio – Shaft

Dal 15 al 21 gennaio – Superman: Red Son

Dal 22 al 28 gennaio – Non è romantico?

Dal 29 gennaio al 4 febbraio – Happy Halloween, Scooby-Doo!

Film

1 gennaio – Cuori ribelli

1 gennaio – Tartarughe Ninja

1 gennaio – Tartarughe Ninja-fuori dall’ombra

1 gennaio – The bad seed

2 gennaio – Motherless Brooklyn

2 gennaio – 10 Regole per fare innamorare

4 gennaio – Segui il tuo cuore

4 gennaio – Sing

5 gennaio – Aiuto, ho ristretto la Prof.

7 gennaio – Animali notturni

8 gennaio – The Water Diviner

8 gennaio – Ninjago – Il film

8 gennaio – 10 giorni senza mamma

9 gennaio – Deep Impact

10 gennaio – L’ultima gara

11 gennaio – Lo spaccacuori

12 gennaio – Mission: Impossible – Fallout

13 gennaio – Proposta indecente

14 gennaio – Certamente, forse

14 gennaio – Terapia di coppia per amanti

15 gennaio – Inception

15 gennaio – Il presidio – Scena di un crimine

16 gennaio – The Nun: la vocazione del male

16 gennaio – Blu profondo 3

17 gennaio – 48 ore

21 gennaio – American gangster

24 gennaio – Smallfoot: il mio amico delle nevi

27 gennaio – Vengo anch’io

27 gennaio – 40 sono i nuovi 20

28 gennaio – Geostorm

29 gennaio – Shakespeare in love

29 gennaio – Senza tregua 2

29 gennaio – Honey 3: il coraggio di ballare

30 gennaio – Vita da giungla: alla riscossa!

Film solo (o anche) in Ultra HD HDR

8 gennaio – Ninjago – Il film

16 gennaio – The Nun: la vocazione del male

24 gennaio – Smallfoot: il mio amico delle nevi

28 gennaio – Geostorm

Serie TV

8 gennaio – The Flash, Stagione 6

11 gennaio – Il Trono di Spade , Stagioni 1 – 8 (Disponibile in 4k)

, Stagioni 1 – 8 (Disponibile in 4k) 12 gennaio – The Goldbergs, Stagione 7

26 gennaio – Prodigal Son, Stagione 2