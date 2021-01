TIM, linea fissa down in molte zone d’Italia

Massimo Reina,

Ancora disagi per gli utenti italiani sul web. Dopo il down globale dei servizi Google di metà dicembre, o quelli legati ai servizi di Poste Italiane, stamattina è il turno di TIM. Dalle 04:00 circa del mattino, sui modem di milioni di utenti spicca infatti una fastidiosa lucina rossa a indicare una serie di disservizi sulla rete fissa.

Da tutta Italia, sui principali social, arrivano le segnalazioni di migliaia di clienti di Telecom Italia che denunciano l’impossibilità di accedere ai servizi internet, o che non riescono a effettuare e ricevere chiamate vocali. Il problema sarebbe generalizzato, nel senso che a seconda delle aree coinvolte, riguarderebbe entrambe le funzioni, ovverosia rete e voce, o una delle due alternativamente. C’è perfino chi lamenta il non funzionamento dell’app del modem o la funzione di login TIM.

Il down alla rete fissa TIM

Il disservizio, che continua a essere segnalato sui social con l’hashtag #Timdown, sta ovviamente causando molti disagi agli utenti, in particolar modo alle aziende che operano su internet, e alle decine di migliaia di lavoratori che utilizzano la rete per lavorare, in molti casi anche a causa dell’attuale situazione pandemica.

Non è chiaro al momento cosa abbia causato questi problemi, ma solo che il fenomeno è a conoscenza di TIM che sta operando per la risoluzione del problema. L’operatore non ha rilasciato nessuna comunicazione ufficiale in proposito, ma dopo un iniziale down anche del sito di assistenza, lo ha ripristinato e ha cominciato a rispondere ai singoli utenti perfino su Twitter, spiegando che si tratta di un guasto generalizzato al quale, appunto, i tecnici TIM stanno lavorando.