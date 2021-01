Snapdragon 480, il processore 5G entry-level di Qualcomm

Massimo Reina,

Qualcomm ha annunciato il suo primo processore di fascia bassa in grado di fornire capacità 5G. Il Qualcomm Snapdragon 480, infatti, mira a offrire alcune delle caratteristiche peculiari generalmente dei modelli di fascia alta e media, anche a quelli low-cost e a un prezzo più economico. In questo modo l’azienda californiana tenta di accelerare la commercializzazione del 5G, per rendere gli smartphone con supporto alle reti di nuova generazione più accessibili a una clientela sempre più vasta.

Qualcomm Snapdragon 480 5G: le specifiche

Il nuovo chip offre grande versatilità in fatto di connettività e adotta il modem Snapdragon X51 5G, che supporta la tecnologia 5G multi-gigabit su entrambi gli spettri mmWave e Sub-6 GHz, oltre alla tecnologia FastConnect 6200 che garantisce la piena compatibilità con le reti Wi-Fi 6 con antenne dual Wi-Fi 2×2, e con il Bluetooth 5.1. Supportati anche GPS a doppia frequenza e il NavIC, per una migliore geolocalizzazione.

Il processore adotta poi una CPU Qualcomm Kryo 460 basata sul Cortex-A76 con clock a 2.0GHz insieme a core A55 più efficienti dal punto di vista energetico, che lavorano a 1.8GHz. E’ abbinata a una GPU Adreno 619 e al chipset Hexagon 686, che offrono un miglioramento delle prestazioni di CPU e GPU fino al 100% rispetto ai precedenti modelli, oltre che un incremento del 70% nelle prestazioni AI. Non male, insomma, per un entry-level per device di fascia bassa.

Per quanto riguarda l’intrattenimento, il supporto ai display FHD+ a 120 Hz garantisce immagini più nitide e fluide, mentre la tecnologia Qualcomm aptX Audio offre suoni nitidi e dalle tonalità immersive, soprattutto durante l’esperienza di gioco. Novità importanti anche sul fronte fotocamera, che supporta l’acquisizione simultanea da tre sensori grazie alla presenza di Qualcomm Spectra 345 (scatti fino a 13 megapixel, acquisizioni video fino a 720p).

Le foto effettuate in un singolo scatto, invece, possono raggiungere una risoluzione FHD+, mentre i filmati 1080p a 60 fps. Infine, lo Snapdragon 480, che dovrebbe debuttare su telefoni 5G economici di una serie di produttori tra cui vivo, Oppo, Xiaomi, Motorola e Nokia nel primo trimestre del 2021, supporta anche la tecnologia Qualcomm Quick Charge 4+ per la ricarica veloce.