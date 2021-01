Svelata la data di uscita di Mass Effect Legendary Edition?

Redazione Webnews,

L’arrivo della trilogia originale di Mass Effect in versione rimasterizzata per PlayStation 5, Xbox Serie X/S e PC potrebbe essere più vicino di quanto immaginato fino ad oggi. Lo scorso anno BioWare, nell’annunciare la Mass Effect Legendary Edition, era rimasta molto vaga circa la data di uscita, limitandosi a parlare di un generico “primavera 2021”.

In queste ore due diversi retailer in altrettante parti del Mondo, Turchia e Singapore, si sono fatti sfuggire una data ben precisa: 12 marzo 2021. Che sia davvero questo il giorno in cui potremo rivivere le avventure del comandante Shepard? In casa BioWare tutto tace, ma se il gatto è davvero fuori dal sacco non è escluso che arrivino conferme ufficiali a stretto giro.

La Mass Effect Legendary Edition ci porterà l’intera trilogia principale di Mass Effect in 4K. E questo non vale soltanto per i contenuti base di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, ma anche per tutti i relativi contenuti scaricabili per giocatore singolo e armi, corazze e pacchetti promozionali.

Potremo tornare a bordo della Normandy con una risoluzione mai vista prima anche su PlayStation 4 e Xbox One: tutti i contenuti di Mass Effect Legendary Edition saranno rimasterizzati e ottimizzati in 4K Ultra HD e avranno anche degli specifici miglioramenti per le due nuove console di ultima generazione, Xbox Series X e PlayStation 5.

Se è vero che per la nuova avventura recentemente annunciata da BioWare e ancora senza titolo bisognerà attendere ancora qualche anno, possiamo consolarci con questa edizione che tra i tre titoli principali e tutti i contenuti aggiuntivi rischia di tenerci incollati davanti allo schermo per ben più di qualche mese.