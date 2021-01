Ubisoft e Lucasfilm Games annunciano un nuovo videogioco di Star Wars

Massimo Reina,

Ubisoft annuncia oggi la collaborazione con Lucasfilm Games per la creazione di un nuovo videogioco open-world story-driven ambientato nell’amata galassia di Star Wars. Sviluppato da Massive Entertainment, studio con sede a Malmö, Svezia, il progetto riunisce alcuni dei talenti più esperti e innovativi nel settore dei videogiochi, e sfrutterà al meglio tecnologie all’avanguardia come il motore proprietario Snowdrop, per offrire “il massimo dettaglio possibile”. Ne è convinto Yves Guillemot, co-fondatore e CEO di Ubisoft:

Star Wars è un’incredibile fonte di ispirazione per i nostri team. Questo è l’inizio di una collaborazione a lungo termine con Disney e Lucasfilm Games e siamo lieti di lavorare a stretto contatto per costruire sull’incredibile eredità di Lucasfilm un emozionante videogioco, che i fan di Star Wars adoreranno”.

Anche Douglas Reilly, VP di Lucasfilm Games, è ottimista sul progetto, tanto da sostenere di trovarsi in totale sintonia sia col publisher francese che col team di sviluppo. “Con loro” – ha dichiarato – “condividiamo una visione per il tipo di storie originali che vogliamo raccontare ai nostri giocatori, in questa galassia in espansione. Hanno la creatività, l’esperienza e la comprensione delle community per portare autenticità, profondità e innovazione a questo nuovo videogioco di Star Wars.

Star Wars, l’OK di Disney

Convinti della produzione anche i dirigenti di Disney: “Nella galassia di Star Wars e oltre, lavoriamo con i migliori team del settore per creare giochi di altissimo livello, capaci di superare i confini del medium”, ha affermato Sean Shoptaw, SVP di Disney Games and Interactive Experiences. “Lucasfilm Games e Massive Entertainment possono creare qualcosa di veramente unico per i nostri fan in tutto il mondo.”

In qualità di Creative Director del gioco, infine, Julian Gerighty di Massive ha affermato che “Questa è una serie che amiamo, e vogliamo renderle giustizia con un gioco e una storia che portino sia i fan di vecchia data che i nuovi appassionati in un viaggio coinvolgente ed eccezionale che rimarrà con loro per anni”. Maggiori informazioni sul gioco e la data di uscita verranno condivise in una fase successiva.