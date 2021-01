Elon Musk consiglia di investire nelle azioni di GameStop

Matteo Tontini,

Elon Musk è sempre molto attivo su Twitter, e spesso gli piace dare consigli alle persone che lo seguono. Per esempio ha suggerito Signal, la nota app di messaggistica istantanea, in un momento in cui gli utenti iniziavano ad allontanarsi da WhatsApp. E adesso ha pubblicato un tweet in cui sembra consigliare, in modo piuttosto indiretto, di investire nelle azioni di GameStop, che di recente hanno registrato un aumento di valore in borsa.

Per essere più precisi, stando agli analisti, il prezzo di una singola azione della celebre catena di negozi sarebbe cresciuto del 451% negli ultimi tempi. Quale potrebbe essere, però, il motivo? A quanto pare, si dovrebbe ricercare nel fenomeno del cosiddetto “Reddit Army”. Come lascia intuire il nome stesso, protagonista è un gruppo di utenti di Reddit che avrebbe dato inizio a una serie di operazioni in sequenza. Nel cinguettio, Musk infatti cita il gruppo WallStreetBets. Di seguito è possibile dare un’occhiata al tweet preso in esame.

Tuttavia, secondo molti questa crescita esponenziale delle azioni potrebbe portare a un crollo conseguente, infatti c’è chi ha paragonato tale incremento a quello delle criptovalute, note proprio per la variabilità repentina del loro valore. È già da tempo che GameStop è in crisi, basti pensare che alla fine del 2019 aveva annunciato la chiusura di 200 negozi. Tuttavia, questo aumento del prezzo delle azioni potrebbe portare benefici alla società, nonostante il mercato retail sia sempre più limitato.