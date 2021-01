Xbox Series X, la console torna disponibile su Amazon

Massimo Reina,

Xbox Series X torna su Amazon con disponibilità immediata. Seguendo questo link , al momento in cui scriviamo, è possibile acquistare la console di nuova generazione di Microsoft. Una bella notizia per i tanti appassionati che da tempo cercano di aggiudicarsi una copia della piattaforma da gioco.

Amazon e la nuova Xbox

Xbox Series X (come del resto la rivale PlayStation 5) continua a essere introvabile anche in Italia a distanza di due mesi dalla loro uscita ufficiale. Oggi, però, gli utenti Microsoft che sognano di mettere le mani sulle potenzialità della nuova piattaforma da gioco di ultima generazione con risoluzione 4K nativa e un lettore Blu-Ray Ultra HD incluso possono realizzare il loro desiderio. Di seguito tutte le specifiche tecniche di Xbox Series X.

CPU : 8 core Zen 2, 3,8 GHz (3,6 GHz con SMT)

: 8 core Zen 2, 3,8 GHz (3,6 GHz con SMT) GPU : 12 TFLOPS, 52 CU @ 1825 MHz, architettura RDNA 2 personalizzata

: 12 TFLOPS, 52 CU @ 1825 MHz, architettura RDNA 2 personalizzata Dimensione del die : 360,45 mm2

: 360,45 mm2 Processo produttivo : 7 nanometri enhanced di TSMC

: 7 nanometri enhanced di TSMC Memoria : 16 GB GDDR6 con bus a 320 bit

: 16 GB GDDR6 con bus a 320 bit Larghezza di banda della memoria : 10 GB a 560GB/s, 6 GB a 336 GB/s

: 10 GB a 560GB/s, 6 GB a 336 GB/s I/O : 2,4 GB/s (raw), 4,8 GB/s (compresso)

: 2,4 GB/s (raw), 4,8 GB/s (compresso) Spazio di archiviazione interno : SSD NVMe personalizzato da 1 TB

: SSD NVMe personalizzato da 1 TB Spazio d’archiviazione espandibile : schede d’espansione da 1 TB

: schede d’espansione da 1 TB Spazio d’archiviazione esterno : supporto ad HDD USB 3,2

: supporto ad HDD USB 3,2 Lettore ottico : Blu-Ray 4K UHD

: Blu-Ray 4K UHD Obiettivo prestazionale: 4K @ 60 FPS – fino a 120 FPS

La console si avvicina quindi a un PC da gioco per quanto riguarda le componenti interne e le prestazioni. Basti pensare che, dati alla mano, è quattro volte più potente di Xbox One X e Xbox One S. Va inoltre sottolineato che la piattaforma abbraccia una forma di retrocompatibilità “evoluta”, grazie alla quale i titoli delle precedenti Xbox sono disponibili.



La console è infatti in grado di riprodurre nativamente i giochi delle passate generazioni, consentendo anche a quelli più datati di sfruttare al massimo il potente hardware di cui dispone, con alcuni miglioramenti che li rendono più belli, grazie a framerate più stabili e rendering grafici massimizzati.

Xbox Series X viene venduta su Amazon a 499,99 euro con inclusi un cavo Ultra High Speed HDMI, un cavo di alimentazione e un controller strutturalmente più ergonomico rispetto ai precedenti e con nuove caratteristiche, comprese un ingresso USB Type-C e un tasto Share pensato per la condivisione rapida di video e immagini.