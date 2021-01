Iliad Express: ora compri la Sim al supermercato

Redazione Webnews,

Si chiama Iliad Express la nuova iniziativa dell’operatore telefonico francese, che cerca di adattare le proprie esigenze a quelle degli utenti ai tempi della pandemia. Iliad, infatti, ha deciso di sfruttare come nuovo canale distributivo delle proprie Sim i supermercati. Chi vorrà cambiare operatore e passare dunque a quello transalpino, non dovrà fare altro che recarsi in supermarket, dove le Sim dovrebbero essere posizionate vicino alle casse, presso gli stand solitamente dedicati appunto ai servizi telefonici e a quelli per le pay TV. La decisione è stata presa chiaramente per via delle restrizioni governative, che fanno eccezione solo per i supermercati, le uniche attività sempre aperte.

Iliad Express: l’iniziativa “anti DPCM”

Da quando sono state dettate le chiusure delle attività commerciali tramite i vari DPCM, infatti, Iliad ha visto limitare le proprie attività per acquisire nuovi potenziali clienti per via dell’impossibilità a tenere accesi i corner automatici che di solito si trovano presso i centri commerciali. Insomma, senza l’iniziativa Iliad Express, i nuovi clienti dovrebbero arrivare prevalentemente dal Web, ma sappiamo benissimo che non tutti sono sufficientemente smaliziati da saper effettuare la procedura online per ottenere la Sim ed espletare tutte le altre procedure connesse.

GIGA 70 unica opzione attivabile

Una volta acquistata la scheda Iliad in supermercato, si riceve contestualmente anche il PIN, ovvero il codice di sblocco necessario all’utilizzo. Per attivare la Sim occorre ovviamente seguire la tradizionale procedura online predisposta dall’operatore. L’unica limitazione è che l’unica promozione sottoscrivibile tramite l’iniziativa Iliad Express nei supermercati è la GIGA 70, ovvero quella che include, al costo mensile di 9,99 euro, minuti e SMS illimitati, 70 GB di traffico in 4G/4G+ con 5G incluso oltre che 6 GB di dati per navigare in Roaming. Sul sito ufficiale di Iliad, invece, si possono sottoscrivere anche le altre promozioni: ovvero GIGA 50 a 7,99 euro, GIGA 40 a 6,99 euro e Iliad VOCE a 4,99 euro.