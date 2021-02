Clubhouse lancia una funzione anti-troll

Massimo Reina,

Come abbiamo scritto nei giorni scorsi, Clubhouse è il social network del momento. Negli ultimi tempi, infatti, si sta diffondendo soprattutto tra le nuove generazioni, facendo segnare numeri da record sia in termini di registrazioni settimanali, che a livello di crescita di valore in ambito economico.

A determinarne il successo la sua peculiarità che vede la piattaforma social basarsi sull’audio, piuttosto che sulla classica condivisione di testi, foto o video. Ogni tipo di discussione, infatti, avviene esclusivamente tramite vocale, una sorta di mega podcast in cui però nulla viene registrato. Un’idea vincente che infatti altre aziende social vogliono ora copiare.

E’ di ieri la notizia che Facebook potrebbe essere al lavoro su un servizio simile, con Mark Zuckerberg, che proprio di recente si è unito a una stanza di Clubhouse per discutere di realtà virtuale e realtà aumentata, che avrebbe in tal senso già dato il via alla realizzazione.



Clubhouse si aggiorna

Intanto il social network ad invito creato da Paul Davison e Rohan Seth continua pr la sua strada, e proprio in queste ore si aggiorna per migliorare il servizio, e tra le novità dell’update spicca una nuova, interessante funzione: quella anti-troll.

Una caratteristica estremamente importante per prevenire e combattere quegli utenti che purtroppo si introducono spesso nelle discussioni sui social solo ed esclusivamente per creare scompiglio tra i partecipanti e rendere impraticabile il proseguimento della stessa. Clubhouse fa tra l’altro sapere che i troll potranno essere segnalati anche quando lasciano le discussioni, che sulla piattaforma prendono il nome di “stanze”.



Un’altra novità dell’aggiornamento è rappresentato dalla nuova icona dell’app, col volto di Bomani X che lascia il posto a quello di Axel Mansoor. Musicista come il predecessore, ha 28 anni ed è molto conosciuto tra gli utenti che si collegano dagli Stati Uniti. Il giovane artista, infatti, ha una sua stanza con più di 5.000 membri dove si esibisce tutte le sere suonando musiche rilassanti.