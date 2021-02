SpaceX diventa un laboratorio per le ricerche anti-Covid

Massimo Reina,

SpaceX, la società aerospaziale fondata da Elon Musk, è diventata un laboratorio per le ricerche anti-Covid. I suoi oltre quattromila dipendenti, infatti, si sono messi a disposizione di un team di scienziati già a partire dall’aprile 2020, per eseguire degli esami del sangue mensili relativi a una ricerca sull’immunizzazione.

Da quanto emerso dai dati raccolti e studiati dal gruppo di medici e ricercatori accademici nel periodo compreso tra aprile e giugno scorso, pubblicati di recente sulla rivista scientifica Nature Communications, gli anticorpi al virus di un individuo guarito dal Covid-19 non lo renderebbero immune, ma gli garantirebbero “solo” una protezione duratura nel tempo. “Le persone possono avere anticorpi, ma ciò non significa che saranno immuni al Covid-19”, ha affermato Galit Alter, coautore dello studio e membro del Ragon Institute di MGH, MIT e Harvard.



I test sui dipendenti di SpaceX

Gli individui che hanno manifestato meno sintomi di Covid-19 più lievi hanno generato meno anticorpi ed erano quindi meno propensi a raggiungere la soglia per l’immunità a lungo termine, ha rilevato lo studio. Altri test sarebbero tutt’ora in corso.

Mentre i vaccini si diffondono lentamente in tutto il mondo, gli scienziati che hanno studiato i dipendenti di SpaceX affermano che le loro scoperte potrebbero essere utilizzate per informare chi è più vulnerabile al virus e, teoricamente, dovrebbe essere vaccinato per primo, come per esempio coloro che “sono privi di anticorpi in aree con un numero elevato di casi”, ha detto il dottor Alter.

Come riportato dal Wall Street Journal, che cita come fonte proprio l’articolo su Nature Communications, il 61% dei 120 dipendenti di SpaceX che ha contratto il coronavirus ha comunque riferito di aver manifestato sintomi lievi dell’infezione.