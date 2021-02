Street Fighter V, iniziata l’ultima stagione

Massimo Reina,

La quinta e ultima stagione di Street Fighter V è ufficialmente iniziata con l’uscita del nuovo personaggio, Dan Hibiki, e di una serie di contenuti gratuiti per tutti i giocatori di PlayStation 4 e Steam. Oltre infatti al “Maestro di Saikyo”, Capcom ha rilasciato una nuova meccanica di battaglia chiamata “V-Shift”, una nuova fase di addestramento e un bilanciamento di battaglia aggiornato per tutti i personaggi giocabili.

La Stagione 5 di Street Fighter V

Dan Hibiki dà dunque il via in grande stile alla Stagione 5 di Street Fighter V con le sue tipiche tecniche di combattimento e taunt. Pilastro della serie Street Fighter Alpha, apparso per l’ultima volta in Street Fighter IV, Dan Hibiki è un compagno di allenamento di Ryu e Ken. Pensa di essere in grado di dare una lezione a chiunque non si tiri indietro. Dan può ora essere aggiunto al roster di Street Fighter V tramite il Character Pass della Stagione 5 o tramite il Premium Pass della Stagione 5. Può anche essere acquisito separatamente.

V-Shift è invece la nuova meccanica di gioco che fornisce ai giocatori opzioni e strategie difensive completamente inedite. Se cronometrato correttamente, V-Shift permette infatti di consumare solo una barra di V-Gauge e consente ai giocatori di eseguire un backdash completamente invincibile che rallenta il tempo per un breve periodo, aiutando i combattenti a pianificare meglio i loro contrattacchi.

Inoltre, tutti i giocatori possono ora acquisire gratuitamente una nuova fase di addestramento chiamata “The Grid Alternative”, nonché un bilanciamento di battaglia aggiornato per tutti i personaggi giocabili, aggiungendo ancora più profondità di gioco e miglioramenti al sistema di combattimento. Guardando al futuro della Stagione 5, in Street Fighter V: Champion Edition arriveranno altri quattro personaggi.

Nel dettaglio, Rose (primavera 2021), Oro (estate 2021), Akira (estate 2021) e un quinto e ultimo personaggio non ancora annunciato (autunno 2021). In totale, sono in programma anche 26 nuovi costumi e due nuovi stage per la Stagione 5, tra cui uno stage per Rose (primavera 2021) e uno stage per Akira (estate 2021).

Come avere i nuovi contenuti

Per godersi al meglio i nuovi personaggi e i relativi contenuti, sono ora disponibili due diversi pass per la Stagione 5 di Street Fighter V: il Character Pass della Stagione 5 e il Premium Pass della Stagione 5. Ecco una carrellata di tutti i contenuti inclusi in ogni Pass della Stagione 5:

Stagione 5 Character Pass Tutti i personaggi della Stagione 5 e i colori 3-10 dei costumi Cinque costumi da battaglia (uno per ogni personaggio della Stagione 5) Sei titoli Contenuto Bonus: Eleven* Un tema esclusivo per PS4 e un wallpaper per Steam



Stagione 5 Premium Pass Tutti i personaggi della Stagione 5 e i colori 3-10 dei costumi 26 NUOVI costumi Due nuovi Stage Tutti i colori dei costumi dei personaggi della Stagione 5 Otto titoli Contenuto Bonus: Eleven* 100,000 Fight Money Un tema esclusivo per PS4 e un wallpaper per Steam