Google, il cavo di rete sottomarino diventa un sensore sismico

Massimo Reina,

Sono circa tredici i cavi sottomarini che Google ha realizzato privatamente o in collaborazione con altre aziende per collegare e incrementare la crescita di Google Cloud. Tra questi c’è Curie (dedicato a Marie Curie, Nobel per la fisica nel 1903) che collega Los Angeles e il Cile. Inaugurato nel 2019, è lungo circa 10.000 chilometri ed è situato a una profondità tra i 4 e i 6 chilometri. Proprio per la loro posizione e per la caratteristica tipica dei cavi sottomarini in fibra ottica di essere sensibili alle variazioni di temperatura e alla pressione delle onde, si sono rivelati utili nel registrare eventi sismici e tsunami.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Science dai ricercatori del California Institute of Technology (Caltech) e della stessa azienda di Mountain View, tramite il cavo Curie sono stati registrati più di trenta maremoti e circa venti scosse sismiche, come quella che ha colpito il Messico nel giugno del 2020. Monitorando la trasmissione dei dati è stato infatti possibile associare variazioni termiche o di pressione agli eventi esterni dovuti all’attività sismica nei fondali marini o al moto ondoso in superficie.

I progetti di Google

Secondo gli scienziati, che lo hanno monitorato per nove mesi, il cavo Curie si sarebbe quindi rivelato utilissimo nel controllo e nel rilevamento di terremoti e tsunami. In prospettiva, precisano gli esperti, la rete in fibra ottica degli oceani in cui viaggia gran parte dei dati del Pianeta, può diventare un utile sistema di monitoraggio e rilevamento continuo e in tempo reale di terremoti e tsunami marini.

Il piano dell’azienda californiana per potenziare la sua infrastruttura è molto ambizioso e prevede la creazione di ulteriori collegamenti sottomarini realizzati insieme ad altre società, chiamati Havfrue (Stati Uniti, Danimarca e Irlanda), HK-G (per collegare alcuni “hub sottomarini maggiori” in Asia) e JGA-S (Hong Kong e Australia).