WhatsApp, da oggi chiamate e videochiamate anche da desktop

Massimo Reina,

Le chiamate e le videochiamate di WhatsApp da oggi sono disponibili anche sulla versione desktop dell’applicazione in modalità one-to-one, quindi da da PC e Mac. Lo ha annunciato la stessa azienda che fa parte del gruppo Facebook Inc. sulla pagina ufficiale della app. Ma non è tutto: il team di WhatsApp ha già preannunciato che in futuro estenderà questa funzionalità anche alle videochiamate e chiamate vocali di gruppo.

Grazie a questa nuova funzione, gli utenti potranno interagire più facilmente con i propri amici o colleghi, vedere i familiari in modo più chiaro su uno schermo più grande e muoversi liberamente mentre si parla. Le chiamate desktop sono state progettate in modo che funzionino sia con l’orientamento verticale che con quello orizzontale.



La schermata della chiamata apparirà apparirà invece in una finestra separata e ridimensionabile, che rimarrà sempre in primo piano sullo schermo del computer, in modo da non doverla cercare tra le schede del browser o tra le altre finestre aperte.

Informazioni sulle chiamate da desktop

Le chiamate con WhatsApp Desktop sono disponibili su Windows 10 a 64 bit versione 1903 e successive e macOS 10.13 e versioni successive. Per effettuarle, sia in video che vocalmente occorre ovviamente che l’app sia installata sul computer, e successivamente operare come segue:

Per effettuare e ricevere chiamate su WhatsApp Desktop, è necessario:

avere un dispositivo di uscita audio e un microfono per le chiamate vocali e le videochiamate

per le chiamate vocali e le videochiamate avere una fotocamera per le videochiamate

avere una connessione Internet attiva sul computer e sul telefono. La chiamata non utilizzerà il telefono ma questo deve essere online per poterla effettuare

concedere a WhatsApp l’autorizzazione ad accedere al microfono e alla fotocamera del computer. WhatsApp deve avere accesso al microfono del computer per le chiamate vocali e alla fotocamera per le videochiamate

Il download delle rispettive versioni è disponibile al seguente indirizzo.