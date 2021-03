Come prenotare online il vaccino anti-COVID nel Lazio

Redazione Webnews,

La Regione Lazio, al pari della Toscana, ha messo in piedi in tempi rapidi un sito internet efficiente e facile da navigare, e ricco di tutte le informazioni necessarie, per la campagna di vaccinazione contro il COVID-19 in tutto il territorio regionale.

La Protezione Civile, su disposizione del nuovo governo guidato da Mario Draghi e del nuovo commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, il Generale Francesco Paolo Figliuolo, si occuperà di gestire la campagna vaccinale a livello nazionale, provando ad uniformare la tabella di marcia delle singole Regioni e Province Autonome. Non è chiaro se le piattaforme regionali per prenotare il vaccino contro il COVID comodamente da casa verranno sostituite da una piattaforma nazionale, ma in attesa di chiarimenti in questo senso vogliamo illustrarvi come prenotare online il vaccino anti-COVID nella Regione Lazio.

Vaccino online nel Lazio: la piattaforma per prenotare

Il servizio Prenota Vaccino del Lazio è raggiungibile a questo indirizzo. La parte alta della pagina indica le categorie che possono già effettuare la prenotazione, dagli assistiti over 78 – tutti in nati prima del 1943 – agli assistiti estremamente vulnerabili, passando per il personale scolastico e universitario docente e non docente (studenti esclusi).

A seconda dalla categoria in cui si rientra si può accedere alla prenotazione dedicata. Una quarta sezione, Gestione Appuntamenti, permette invece di visualizzare gli appuntamenti prenotati, così come spostarli o cancellarli.

Cosa serve per prenotare online il vaccino anti-COVID nel Lazio

La prima parte della procedura di prenotazione online del vaccino è la stessa per tutte le categorie. Dovete munirvi di:

Codice fiscale

Numero di identificazione della tessera sanitaria

I due campi, entrambi obbligatori, serviranno ad identificare i cittadini. Nella schermata successiva, a seconda della categoria, sarà invece necessario inserire informazioni più specifiche. Gli insegnanti dovranno indicare l’istituto o la scuola in cui lavorano, così come dovranno fare tutte le altre figure legate al mondo scolastico.

Al momento della prenotazione, spiega la Regione Lazio, sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi in base alla prima disponibilità utile.

Il calendario delle vaccinazione nel Lazio

La seconda parte del sito Prenota Vaccino della Regione Lazio fornisce informazioni sull’avvio della vaccinazione per le altre categorie prioritarie. La fascia della popolazione nata tra il 1942 e il 1943, ad esempio, può prenotare la vaccinazione a partire dal 5 marzo. I nati tra il 1956 e il 1957 potranno farlo da lunedì 8 marzo, sia tramite il servizio online sia rivolgendosi al proprio medico di medicina generale.