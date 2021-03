OnePlus 9 sarà presentato il 23 marzo: i dettagli

Matteo Tontini,

Il prossimo 23 marzo sarà finalmente annunciato OnePlus 9, nel corso di un keynote dedicato al nuovo smartphone. Ancora non si hanno molti dettagli al riguardo, visto che comunque la nuova serie di telefoni sarà annunciata tra due settimane, ma a giudicare dal poco emerso finora dovrebbe garantire un comparto fotografico di alto livello.

L’evento dedicato a OnePlus 9 potrà essere seguito alle 15:00 italiane e, contestualmente all’annuncio del keynote, la società ha rivelato una partnership di tre anni con Hasselblad, al fine di “co-sviluppare la prossima generazione di fotocamere per smartphone di punta”. Il primo risultato di questa collaborazione sarà una nuova soluzione di colore, denominata Natural Color Calibration, che permetterà di avere colori più realistici e naturali durante la fase di elaborazione delle immagini.

Per chi non lo sapesse, Hasselblad è uno dei principali marchi di fotocamere in Svezia, e potrebbe dare un grande contributo allo sviluppo del comparto fotografico dei dispositivi mobile. Nell’annuncio pubblicato da OnePlus viene inoltre citata una nuova modalità Hasseblad Pro, così come il supporto al formato RAW a 12 bit e la possibilità di registrare video fino a 4K a 120fps o 8K/30fps.

Vale la pena specificare che OnePlus ha stanziato una cifra di tutto rispetto per lo sviluppo delle fotocamere: 1,5 milioni di dollari per i prossimi tre anni, e ha annunciato l’intenzione di creare quattro nuovi laboratori di ricerca e sviluppo.

