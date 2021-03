Insta360 lancia la nuova action cam Insta360 GO 2

Redazione Webnews,

I lockdown che a causa della pandemia vengono imposti ad intermittenza da una parte all’altra del Mondo e i limiti ai viaggi per milioni e milioni di cittadini non stanno affatto frenando le aziende produttrici delle action cam, che continuano ad aggiornare e migliorare i propri prodotti. Se GoPro ci ha abituato ormai ad un aggiornamento all’anno, in casa Insta360 stanno raddoppiando gli appuntamenti. A pochi mesi dal lancio di Insta360 ONE X2, oggi è stata svelata la nuova Insta360 GO 2.

La nuova action cam dal peso piuma è la versione migliorata e potenziata di Insta360 GO, lanciata anche nel nostro Paese nell’agosto di due anni fa. Insta360 GO 2 prende le caratteristiche del modello precedente e le migliora sotto diversi punti di vista, a cominciare dal peso e le dimensioni: appena 27 grammi per un dispositivo di 52.9 x 23.6 x 20.7mm.

Le dimensioni ridotte di Insta360 GO 2, però, non limitano affatto le possibilità creative dei i suoi possessori. Insta360 la definisce “la Spider-Man delle action cam” per la sua capacità di poter essere attaccata a qualsiasi cosa grazie al suo corpo magnetico e a una serie di accessori che in pochi istanti ci permettono di agganciare Insta360 GO 2mad un cappello, a una t-shirt, a una tavola da surf, ma anche di portarla al collo come una collana. Al resto pensa la tecnologia di stabilizzazione avanzata ancor più potente rispetto al modello precedente.

La tecnologia FlowState unità all’algoritmo per il livellamento dell’orizzonte assicurano immagini sempre stabili anche durante le azioni più concitate.

Per avviare la registrazione di un videoclip (della durata massima 10 minuti per quelli con la stabilizzazione FlowState, 15 minuti con stabilizzazione classica e 30 minuti per la modalità FPV) basterà premere una volta il pulsante sul retro ed avere così l massima libertà di movimento senza dover ricorrere necessariamente all’uso dello smartphone. E con un secondo tocco si può bloccare la registrazione.

E, come per il modello precedente, anche per il montaggio ci viene in aiuto l’AI di FlashCut 2.0, il sistema di montaggio che sfrutta l’algoritmo di Intelligenza Artificiale per mettere in atto una selezione in tempo reale dei migliori clip realizzati, combinandoli tra loro per permettere una modifica più veloce e evitando allo stesso tempo all’utente di perdere tempo nella ricerca dei file.

Insta360 GO è disponibile in Europa, Italia inclusa, a partire da oggi al prezzo di 319,99 euro. La confezione include l’action cam Insta360 GO, il case di ricarica, un pandente magnetico per avere la camera al collo e una clip che ne permette l’aggancio un po’ ovunque.