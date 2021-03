Indire, Giunti Scuola e Microsoft Italia presentano A Scuola con Minecraft

Massimo Reina,

In occasione di Didacta, l’importante appuntamento fieristico italiano dedicato al mondo della scuola, che quest’anno si svolgerà in modalità completamente digitale, Indire, ovverosia l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, e Giunti Scuola, in collaborazione con Microsoft Italia presenteranno il 19 marzo alle ore 11:30 il libro A scuola con Minecraft. Progettare un mondo a cubetti.

Il libro, realizzato dal tecnologo Andrea Benassi, nasce dall’idea di raccontare Mineclass, sperimentazione ideata nel 2018 da Indire insieme a Microsoft Italia che attraverso il gioco Minecraft: Education Edition consente di conoscere ed esplorare nuovi mondi in un ambiente immersivo e coinvolgente, aiutando gli studenti a sviluppare creatività e capacità come la collaborazione e il problem-solving. Sono in tutto 1000 i docenti raggiunti con questa iniziativa.



Il volume illustra le dinamiche del gioco e ne analizza il potenziale educativo, guidando gli insegnanti nella creazione di materiali e contenuti conformi ai programmi didattici, per poter introdurre in modo efficace l’uso di questo strumento all’interno delle proprie classi. Sono inoltre presentate una serie di best practices che mostrano come Minecraft possa essere impiegato nelle varie discipline e, in maniera ancora più interessante e proficua, in un’ottica interdisciplinare che privilegi un approccio per competenze.

La stesura di questo libro ha richiesto oltre 3 anni di lavoro. Volevamo che la metodologia e le attività didattiche proposte fossero effettivamente realizzabili, compatibili con i curricola esistenti e con i “tempi” della scuola. Per questo le abbiamo sperimentate per tutto questo tempo con numerosi insegnanti e i loro studenti. Senza il loro apporto, questo libro non avrebbe potuto esistere”, ha dichiarato Andrea Benassi, tecnologo della Ricerca di Indire e curatore del volume.

Anche Andrea Chiaramonti, amministratore delegato di Giunti Scuola, è soddisfatto del progetto e dell’opera, e dice: “Abbiamo creduto immediatamente nel progetto di A scuola con Minecraft. La sperimentazione di Indire ha coinvolto oltre 300 classi e ha dimostrato che l’uso didattico di Minecraft può potenziare gli apprendimenti scolastici in matematica, nelle discipline STEM, ma anche in Storia e in Educazione Civica. Come editore per la scuola non potevamo non cogliere l’opportunità di raccontare questa sfida: dal videogioco alla didattica curricolare, passando per le storie di tante e tanti docenti che hanno reso possibile questo progetto”.



Per partecipare all’evento in streaming è sufficiente collegarsi al seguente link.