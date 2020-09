Minecraft arriva (gratis) su PlayStation VR

Redazione Webnews,

Mojang Studios ha annunciato che tra una manciata di giorni gli utenti di Minecraft potranno giocare il popolarissimo titolo anche nella realtà virtuale di PlayStation VR e godere di un’esperienza di gioco ancora più immersiva e innovativa.

Non c’è ancora una data di uscita, ma i Mojang Studios assicurano che il titolo sarà disponibile entro la fine di settembre e che i possessori di una copia di Minecraft per PlayStation 4 riceveranno gratuitamente e in modo automatico l’aggiornamento:

Tutti quelli che hanno Minecraft per PlayStation 4 riceveranno automaticamente la patch. Scaricate la patch e avrete accesso alla nuova funzionalità Minecraft VR. Ovviamente avrete bisogno di PS VR per poterlo usare.

La versione VR di Minecraft sarà esattamente la stessa versione che gli utenti conoscono e amano ormai da anni per PlayStation 4.

Mojang Studios ha precisato che sarà fatto qualche aggiustamento in funzione della realtà virtuale, ma l’interfaccia sarà la stessa e la nuova versione non dovrebbe richiedere l’utilizzo dei controller specifici di PS VR: gli utenti potranno muoversi nel mondo di Minecraft usando il classico controller di PlayStation 4, stando però comodamente seduti e indossando il visore VR di casa Sony.