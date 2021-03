Resident Evil Re:Verse, beta test aperta a tutti. Date e orari

Massimo Reina,

Capcom ha annunciato una “open beta test” di Resident Evil Re:Verse su PlayStation 4, Xbox One o Steam, che si svolgerà dal 7 Aprile alle 08:00 fino all’11 Aprile alle 07:59. I videogiocatori che hanno partecipato alla precedente closed beta e hanno ancora il gioco installato sul proprio hardware possono giocare tramite un aggiornamento del gioco una volta che la open beta sarà disponibile. I nuovi utenti, invece, potranno pre-caricare il contenuto a partire dal 5 aprile. In tutti i casi, comunque, i partecipanti della open beta avranno bisogno di un Capcom ID per giocare.



Resident Evil Re:Verse è una corposa modalità multigiocatore gratuita all’interno di Resident Evil Village, dove gli utenti potranno mettere alla prova le loro abilità contro altri giocatori – da un minimo di quattro fino a un massimo di sei persone – in furiosi scontri per la sopravvivenza. Il roster del gioco sarà formato da una serie di all-star di eroi e armi biologiche dell’intera saga.

In Resident Evil Re:Verse i giocatori iniziano a giocare come personaggi umani, dandosi la caccia a vicenda e raccogliendo fiale di virus sparse per la mappa. Quando vengono eliminati, risorgono come armi biologiche per mettere in atto la loro vendetta. Più fiale raccolgono, più forte sarà la trasformazione delle armi biologiche: spetterà a ciascun giocatore stabilire una strategia tra la raccolta delle fiale e una strategia offensiva completa. Questo titolo realizzato per ringraziare i fan, sarà disponibile gratuitamente per coloro che acquisteranno Resident Evil Village.



Resident Evil Village

Resident Evil Village è un videogioco survival horror in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X e Microsoft Windows. Si tratta del sequel diretto di Resident Evil 7: Biohazard, pubblicato nel 2017, ed è atteso per il 2021. La storia di Ethan, protagonista del settimo capitolo, infatti, continuerà in Resident Evil Village. Travolto dagli eventi nella casa dei Baker, quest’uomo ordinario è riuscito a sopravvivere all’orribile incubo in cui si trovava intrappolato. Da allora, conduce un’esistenza tranquilla assieme a sua moglie Mia, sotto la protezione della BSAA.