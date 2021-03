Bitcoin: da oggi si può comprare una Tesla

Redazione Webnews,

A partire da oggi, mercoledì 24 marzo 2021, è possibile acquistare una Tesla con i Bitcoin. L’annuncio arriva direttamente da Elon Musk, co-fondatore di Tesla Motors, che ha pubblicato l’avvio delle transazioni con la moneta digitale via Twitter. Si comincia dagli Stati Uniti, ma presto si potrà acquistare una macchina elettrica pagando l’intero prezzo in Bitcoin anche negli altri Paesi. “Da oggi si può comprare una Tesla con i Bitcoin – esordisce Musk – Tesla utilizza solo software interno e open source per gestire direttamente i nodi in Bitcoin – aggiunge con un altro tweet – La criptovaluta pagata verrà mantenuta come tale e non convertita”.

Elon Musk contro i pagamenti tradizionali

Una vera e propria rivoluzione che arriva da un visionario, sempre molto attendo alle nuove frontiere della tecnologia. L’apertura alle criptovalute non è solo una trovata di marketing, ma una strategia chiara di Tesla, che crede fortemente in questo nuovo metodo di pagamento. Del resto, lo stesso fondatore aveva dichiarato di recente che i metodi di pagamento tradizionali “danno interessi negativi, solo uno sciocco non guarderebbe altrove”. Anche se non c’è preclusione per le altre criptovalute, inizialmente Tesla accetterà solo pagamenti tramite Bitcoin: il rischio dell’utilizzo delle altre monete virtuali è che una volta effettuato il pagamento, anche se rifiutati i soldi potrebbero non essere rimborsati.

Quanto costano le Tesla in Bitcoin

Dopo il lancio negli USA, l’obiettivo di Musk è quello di permettere i pagamenti tramite Bitcoin in tutto il mondo entro fine 2021. Già a febbraio, del resto, Tesla aveva mostrato il suo forte interesse nelle criptovalute acquistando 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin. Considerato che al momento il valore di un singolo bitcoin è di circa 45-50 mila dollari, un americano potrebbe acquistare una Tesla Model 3 Performance a circa 0,93 Bitcoin, mentre una più costosa Model S Plaid+ con 2,5 Bitcoin. Si spalancano le porte ad una vera e propria rivoluzione.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021