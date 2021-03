eSports, parte oggi la eSerie A TIM – eFootball PES 2021

Sarà il derby S.S. Lazio eSports-AS Roma Esports (oggi alle ore 13:00) a dare il via al nuovo torneo di eSerie A TIM – eFootball PES 2021. La partita inaugurale sarà quindi un’apertura col botto con l’accesa sfida tutta capitolina, cui seguiranno Juventus-Spezia Calcio Esports e l’ingresso in scena del Parma Esports. Dopo una serie di eventi correlati, comprese le qualificazioni di novembre e dicembre scorso, e il draft di febbraio 2021, il primo campionato Esports della Lega Serie A comincia a entrare nel vivo.



I cinque team che compongono il Gruppo A si sfideranno tra loro in un girone andata e ritorno che garantirà sicuramente colpi di scena e spettacolo continuo, viste le qualità dei singoli elementi che compongono i vari club.

In palio, infatti, non c’è solamente la vittoria del proprio girone: i team composti dai Pro Players e dai giocatori provenienti dal draft si sfideranno per un miglior piazzamento all’interno del tabellone dei Playoff, la fase successiva della competizione.