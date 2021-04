Netflix distribuirà i futuri film Sony in esclusiva

Matteo Tontini,

Netflix otterrà i diritti per distribuire in esclusiva tutti i film in uscita di Sony, incluse le pellicole del prossimo franchise di Spider-Man. Le due società hanno annunciato un accordo che conferisce al gigante dello streaming i diritti esclusivi sulle prossime uscite cinematografiche di Sony a partire dal 2022.

In questo modo, i nuovi film di Sony saranno distribuiti esclusivamente su Netflix dopo la loro proiezione nelle sale. L’accordo riguarderà i prossimi successi come Morbius e Uncharted, così come il sequel di Spider-Man – Un nuovo universo e “le future pellicole di Venom e Spider-Man”. Oltre alle novità, la partnership coprirà anche alcuni film più vecchi dal catalogo di Sony, sebbene non sia chiaro quali saranno i titoli. Netflix avrà anche la priorità sui film direct-to-streaming di Sony, e il servizio si è assunto la responsabilità di produrre un certo numero di quei film a stretto contatto con l’azienda nipponica.

Il colosso dello streaming ha intenzione di estendere sempre di più il proprio catalogo e arricchire la sua offerta per i numerosi abbonati. Di recente è emerso che la società ha intenzione di distribuire oltre 40 nuove serie anime nel 2021. Il successo straordinario della piattaforma è evidente dai numeri riportati ogni quadrimestre, ma la cartina di tornasole di un’annata spumeggiante è stato il trionfo ai Golden Globes 2021 con serie acclamate quali La regina degli scacchi e The Crown. Tra gli altri premi ricevuti durante l’evento, si annoverano quello a Josh O’Connor e quello a Anya Taylor-Joy.