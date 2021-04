Google conferma Pixel 5a 5G, ma non per l’Italia

Google ha confermato l’esistenza del Pixel 5a 5G e ha affermato che lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell’anno. Nelle ore precedenti, diverse voci di corridoio avevano suggerito che la società avesse abbandonato i piani per realizzare Pixel 5a 5G a causa di una carenza di componenti.

Un portavoce di Google avrebbe tuttavia affermato:

Pixel 5a 5G non è stato cancellato. Sarà disponibile entro la fine dell’anno negli Stati Uniti e in Giappone, e verrà annunciato nello stesso periodo in cui è stato presentato il modello della serie “a” dello scorso anno.