Federprivacy, nuove iniziative in difesa dei dati personali

Massimo Reina,

Federprivacy come si legge chiaramente sul sito ufficiale, è la principale associazione di categoria sul territorio nazionale, iscritta nel Registro del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013, il cui principale scopo è quello di radunare e rappresentare, mediante il vincolo associativo, tutti i professionisti della privacy e della protezione dei dati.

Federprivacy

L’associazione svolge un ruolo molto importante, tra le altre cose, per la divulgazione di tematiche legate alla privacy presso gli addetti ai lavori e le aziende direttamente interessate dalla protezione dei dati. E visto quanto sta accadendo negli ultimi tempi, con attacchi hacker, data breach, ransomware e varie forme violazioni, il lavoro di Federprivacy assume connotazioni sempre più decisive.



In quest’ottica, il gruppo ha pensato di potenziare il suo operato tra gli addetti del settore, istituendo un team di lavoro sulla security, una serie di borse di studio per la formazione sull’argomento privacy e sicurezza, la distribuzione di libri in omaggio, più una sezione dedicata nella sua Community assieme a una convenzione a favore degli associati per gli antivirus.

Particolarmente rilevante la formazione del Gruppo di Lavoro per la sicurezza delle informazioni operante in supporto al Comitato Scientifico di Federprivacy. Il suo obiettivo sarà quello di portare avanti delle attività finalizzate a dare contributi concreti per la protezione operativa dei dati, tra cui l’elaborazione di decaloghi e infografiche, vademecum, circolari, e la pubblicazione di un manuale sulle misure di sicurezza con il Gdpr.



Nei prossimi mesi, quindi, Federprivacy sarà impegnata in tantissime attività relative alla sicurezza dei dati. Ma oltre a quelle sopra citate, come evidenziato da un comunicato stampa della stessa Associazione, e ad altre che sono già in cantiere, il gruppo ha preventivato anche altre possibili iniziative legate a eventuali proposte da parte dei soci, previa valutazione del Consiglio Direttivo, che analizzerà i consigli e le idee che riceverà tramite mail all’indirizzo disponibile premendo questo link.