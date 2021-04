Amazon Music: i Podcast sbarcano in Italia

Redazione Webnews,

A partire da oggi anche gli utenti italiani di Amazon Music hanno a disposizione un’opzione in più. Non solo canzoni, ma anche una folta selezione di Podcast, contenuti audio originali realizzati in esclusiva per il servizio fornito dalla nota società di Seattle. La moda lanciata da Clubhouse con le trasmissioni audio e seguita a ruota da altri social network come Facebook e Twitter, ha inevitabilmente dato un ulteriore input al processo, ma Amazon aveva già in progetto da tempo di estendere il proprio servizio a nuovi mercati, come quello italiano.

Amazon Music: la nuova selezione di Podcast

Gli abbonati al servizio possono già da subito accedere a questi nuovi contenuti inediti attraverso l’app di Amazon Music per dispositivi mobili, tramite un prodotto della gamma Echo, ovvero consultando la pagina apposita dedicata alla nuova sezione. Al suo interno sono disponibili tantissime trasmissioni, come quelle curate dalla scrittrice e critica Michela Murgia, Fedez e Luis Sal, Francesco Costa, Chiara Gamberale, Laura Bail, Alessandro Gelain e altri ancora.

I contenuti sono vari e spaziano in vari ambiti dello scibile: ci sono podcast di informazione e intrattenimento come Start – Le notizie del Sole 24 Ore e Mitologia: le meravigliose storie del mondo antico show. Tra gli show italiani sono disponibili anche Muschio Selvaggio, Morgana e Gli Slegati, ma non mancano anche le produzioni statunitensi tradotte per la prima volta in italiano come Bunga Bunga e Dr. Death.

Servizio gratuito anche per chi ha già Amazon Prime

Chi ha un account Amazon Music non dovrà sostenere alcun costo aggiuntivo rispetto a quanto già corrisposto, semplicemente perché i podcast sono stati aggiunti al catalogo preesistente. Il servizio è inoltre disponibile anche per chi ha un abbonamento Amazon Prime, che include al suo interno tutta una serie di vantaggi per chi utilizza i servizi del vasto universo Amazon.