Clubhouse arriverà su Android entro maggio

Massimo Reina,

Ormai manca davvero poco per lo sbarco di Clubhouse su Android. Il nuovo social network con chat audio dovrebbe arrivare sul sistema operativo mobile più diffuso al mondo entro la fine del mese prossimo, almeno secondo quanto svelato con un tweet dagli stessi sviluppatori. Tuttavia la data è indicativa, e potrebbe dunque subire variazioni.

La versione per Android della nota app è comunque in corso di lavorazione da qualche settimana, quindi è molto probabile che i tempi prefissati dall’azienda, ovverosia la chiusura dei lavori per fine aprile, possano essere rispettati così da consentire in effetti un lancio globale entro maggio.

Clubhouse su Android

La volontà di Clubhouse di sbarcare in tempi brevi su Android, probabilmente senza la necessità di ottenere un invito per entrare, si spiega anche con la necessità di riaccendere l’interesse intorno ad un social che, dopo un iniziale successo mondiale, ha un po’ rallentato la sua crescita, e di tenere botta a una concorrenza che nel frattempo non è stata certo a guardare e anzi si è già mossa – o lo sta facendo – con l’intenzione di offrire un servizio analogo ai loro utenti.

Twitter è quasi pronta con la sua nuova funzione Spaces, che arriverà sia su Android che su iOS ad aprile, con funzionalità libere e aperte a tutti, mentre Facebook ha da poco ufficializzato i lavori su una piattaforma social analoga chiamata Hotline, attualmente in fase di test, sviluppata da New Product Experimentation, un team interno alla società di Mark Zuckerberg.



Senza dimenticare Telegram, che ha introdotto nell’app per dispositivi Android le Voice Chats 2.0, dopo aver esteso le chat vocali a gruppi e canali. L’applicazione di messaggistica consente ora di avviare e partecipare direttamente a conversazioni audio esattamente come avviene sul social network più in voga in questo momento, seppur con qualche piccola differenza.