Amazon Prime Day 2021 anticipato a giugno, è ufficiale

In occasione della call per comunicare i risultati finanziari del primo trimestre del 2021, Amazon ha annunciato ufficialmente che l’atteso Prime Day 2021, proprio come si era vociferato di recente, si terrà nel mese di giugno. Solitamente, la giornata (o più di una) dedicata alle offerte viene fissata a luglio, quindi quest’anno dovrebbe svolgersi in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Lo scorso anno, in via del tutto eccezionale a causa della pandemia da nuovo coronavirus, il Prime Day venne spostato a ottobre. Stavolta, invece, il CFO del colosso degli e-commerce Brian Osofsky ha affermato che Amazon vorrebbe provare ad anticiparlo di un mese e ha spiegato il motivo principale:

Luglio è un mese di vacanze, quindi potrebbe essere meglio che clienti e venditori sperimentino un periodo di tempo diverso per il Prime Day 2021.

Come sempre emergono tante indiscrezioni relative alle date del Prime Day 2021, ma adesso sembrano smentite quelle secondo cui l’evento si sarebbe tenuto il 12 e il 13 luglio. Al momento non è chiaro se si protrarrà per più di un giorno o meno, così come non sono stati resi noti i giorni precisi in cui si terrà.

Indubbiamente la scelta di anticipare l’evento a giugno è dettata da motivi economici: Amazon potrebbe aumentare ulteriormente le vendite dei propri prodotti durante una delle sue giornate più remunerative dell’anno.

A proposito del gigante dell’e-commerce, di recente il nuovo Fire HD 10 di Amazon è arrivato in Italia. È disponibile sul sito a partire da 149,99 euro e va ad ampliare la nota famiglia dei tablet dell’azienda di Jeff Bezos.