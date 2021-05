Soundbar con Alexa: le 3 migliori su Amazon

Daniele Particelli,

Alexa, l’assistente virtuale di Amazon, non è profondamente integrato soltanto negli smart speaker di Amazon o di terze parti, ma ha trovato un posto di rilievo anche nelle soundbar che affianchiamo ai nostri televisori per godere di una maggiore qualità audio e la possibilità di collegare una serie di dispositivi esterni come uno smartphone e una chiavetta USB contenente la nostra musica preferita.

L’integrazione di Alexa nelle soundbar assicura il controllo del dispositivo con la voce. Si potrà chiedere ad Alexa di riprodurre le proprie playlist o un brano in particolare, ma di impostare timer e sveglie e godere di tutte le funzionalità di Alexa e le sue infinite Skill aggiuntive.

Abbiamo selezionato per voi tre modelli di altrettante aziende leader nel settore.

Sonos Beam

La soundbar Sonos Beam è una tra quelle col miglior rapporto qualità/prezzo, in grado di coniugare lo stile accattivante e la tecnologia di Sonos con una semplicità di utilizzo anche grazie alla profonda integrazione con Alexa e Google Assistant, l’assistente virtuale di Google.

Beam è stata ottimizzata da tecnici del suono vincitori del premio Oscar appositamente per enfatizzare il suono della voce umana e per questo è davvero perfetta per gustarsi film e serie TV con una qualità audio senza precedenti.

La sua configurazione è immediata: è sufficiente collegare la Beam ad una presa elettrica e alla TV e seguire le semplici istruzioni dall’app Sonos. Ulteriori controlli per quanto riguarda Alexa sono disponibili, invece, tramite l’app ufficiale per iOS e Android distribuita da Amazon.

Qui la recensione del Sonos Beam.

Sonos Beam Soundbar TV (Nero) Grazie a Google Assistant e ad Amazon Alexa puoi riprodurre la musica e i notiziari, impostare la sveglia, ricevere la risposta a qualsiasi domanda 448,94 € su Amazon

Bose Soundbar 700

Bose, altra società leader nel settore, propone l’ottima e versatile Soundbar 700, perfetta per essere utilizzata da sola ma anche compatibile con altre casse e speaker di Bose per un sistema audio più complesso-

Coi suoi 100 centimetri di lunghezza, la Soundbar 700 di Bose si sposa alla perfezione coi televisori più grandi e si collega con essi tramite la classica porta HDMI. La soundbar assicura un suono surround profondo ed è dotato di un comodo telecomando da utilizzare in alternativa ai comandi vocali con Alexa o Google Assistant.

Bose Soundbar 700 ottima soundbar Bose, con suono avvolgente, bassi profondi e facile accesso al tuo intrattenimento 799,00 € su Amazon 899,95 € risparmi 100 €

Yamaha YAS-209

Chiudiamo questa selezione con un’altra punta di diamante tra le soundbar, la Yamaha YAS-209, più economica delle altre. Con uno stile inconfondibile, questa soundbar è dotata di tecnologia DTS Virtual:X che assicura un suono surround 3D mozzafiato come se ci si trovasse in un cinema.

La funzione Clear Voice, invece, migliora la chiarezza dei dialoghi per ascoltare in maniera limpida ogni singola parola senza perdersi neanche un passaggio della trama. La Yamaha YAS-209 è profondamente integrata con Alexa e supporta tutti i principali servizi di streaming musicale.

Yamaha YAS-209 Soundbar dotato di DTS Virtual:X, lo speaker TV offre un suono surround 3D ottimo e avvolgente proprio come al cinema 263,99 € su Amazon 349,00 € risparmi 86 €