Altoparlanti intelligenti per Alexa: 5 dispositivi top

Daniele Particelli,

Alexa, l’assistente vocale di Amazon, è ormai parte integrante della quotidianità di milioni di persone in tutto il Mondo e, grazie alla localizzazione in italiano e alla miriade di dispositivi che la supportano, anche da noi è riuscita ad imporsi con un discreto successo.

Grazie anche alle skill che possono essere scaricate dall’app ufficiale, Alexa può fare davvero molte cose e darci supporto non soltanto per impostare sveglie e timer, ma anche leggerci le ultime notizie, aggiornarci sul meteo e sul traffico, leggerci dei libri ad alta voce, raccontare barzellette e darci informazioni sugli ultimi movimenti del nostro conto in banca, così come controllare le luci di casa e accendere/spegnere il televisore.

Per avere Alexa è necessario essere in possesso di un dispositivo compatibile e gli altoparlanti intelligenti sono il modo migliore per far entrare Alexa nelle nostre case. Come sceglierlo? Vi diamo noi cinque suggerimenti che puntano a mettere d’accordo le esigenze più disparate, dal prezzo alle funzionalità disponibili.

Amazon Echo Dot

L’Echo Dot di Amazon è il dispositivo più venduto di questa categoria per due motivi principali: il prezzo e la dimensione molto ridotti. Con i suoi 300 grammi di peso, l’Echo Dot può essere posizionato in qualunque punto della casa senza dare troppo nell’occhio pur garantendo una buona qualità audio in riproduzione coi principali servizi di streaming, da Amazon Music a Spotify, passando per Apple Music e Audible.

Echo Dot permette non soltanto di utilizzare Alexa alla massima potenza, ma anche di effettuare chiamate tramite Skype o la stessa Alexa. Il dispositivo è disponibile in quattro diverse colorazioni: antracite, grigio chiaro, grigio mélange e malva.

Amazon Echo Show 5

L’Echo Show 5 di Amazon include tutte le funzionalità dell’Echo Dot con l’aggiunta della possibilità di sfruttare lo schermo da 5,5″ di cui è dotato per guardare film, serie tv e notiziari, ma anche effettuare videochiamate con altri dispositivi Echo compatibili.

L’integrazione dello schermo è perfetta anche coi servizi di streaming musicale come Amazon Music: ascoltando un brano potete visualizzare sullo schermo il testo in tempo reale.

Amazon Echo Plus

Se state cercando una qualità audio più elevata, l’Echo Plus di Amazon è senza dubbio un ottimo contendente da prendere in considerazione. È dotato di altoparlanti con processore Dolby in grado di garantire un audio nitido e omnidirezionale a 360°, con voci chiare e una risposta dei bassi dinamica. Ed è anche possibile regolare le impostazioni dell’equalizzatore direttamente dall’applicazione ufficiale di Alexa per iOS e Android.

Nello specifico l’Echo Plus include un woofer al neodimio da 3” (76 mm) e tweeter da 0,8” (20 mm).

Sonos One

Alexa è diventata così diffusa da avere fatto capolino anche al di fuori degli altoparlanti intelligenti prodotti da Amazon. Grazie alla collaborazione con Sonos, ad esempio, l’assistente intelligente di Amazon è profondamente integrata nell’elegante smart speaker Sonos One, potente dispositivo che promette di cambiare per sempre il modo in cui ascoltate la musica in casa.

La forza del Sonos One è proprio il suono chiaro e ricco di sfumature in grado di riempire l’intera stanza in cui il dispositivo è posizionato. E per ottenere un suono stereo ancora più coinvolgente è possibile abbinare due Sonos One nella stessa stanza.

Bose Home Speaker 500

Chiudiamo questa selezione col dispositivo più potente e costoso, l’Home Speaker 500 di Bose, azienda leader nelle apparecchiature audio. Il dispositivo fa parte della famiglia di diffusori e soundbar smart Bose e per questo può anche essere associato agli altri membri della famiglia per rendere la propria abitazione ancora più accogliente sul fronte del suono.

Home Speaker 500 è dotato di un display LCD a colori che mostra ciò che si sta ascoltando in quel momento e può essere controllato interamente con la voce anche grazie ad Alexa. Al di là dell’eleganza con cui si presenta, l’Home Speaker 500 nasconde il meglio di sé sotto la superficie: due driver personalizzati puntano in direzioni opposte per far rimbalzare il suono dalle pareti e assicurare un suono stereo con un singolo altoparlante.

