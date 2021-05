Discord, quanto costa l’app in arrivo su PlayStation

Matteo Tontini,

Di recente è stato annunciato da Sony che Discord arriverà su PlayStation 5. La celebre chat pensata per il gaming potrà dunque essere utilizzata dai possessori della console per migliorare la propria esperienza di gioco. Ma di preciso a cosa serve? E quanto costa? Ecco i dettagli.

Discord è sostanzialmente un’app di messaggistica istantanea disponibile per smartphone, tablet e PC, ma a differenza di WhatsApp e compagnia è stata pensata per essere utilizzata mentre si gioca: gli utenti, infatti, possono scambiarsi messaggi o chattare durante le lunghe sessioni, oltre che avere la possibilità di comunicare via voce. Non manca inoltre il supporto a file e immagini, così come l’opzione per effettuare videochiamate.

Discord: le due versioni

Per acquistare la versione premium, Discord Nitro, è necessario sborsare 9,99 dollari al mese, ma c’è sempre la possibilità di utilizzare la versione base che è completamente gratuita. La differenza sta nel fatto che quella premium offre una serie di funzioni extra come quella per effettuare la trasmissione video in alta definizione, per condividere lo schermo e per accedere a “Go Live”. Inoltre, Nitro include la possibilità di collezionare e creare emoji animate, di ottenere due potenziamenti server ed il 30% di sconti su quelli extra e di inviare file superiori ai 100 megabyte.

Prima di Sony, pare sia stata Microsoft ad avvicinarsi a un accordo con la nota chat per giocatori, ma l’offerta sarebbe stata respinta da parte della società. Evidentemente, quella del colosso nipponico si è rivelata una proposta più vantaggiosa per Discord, che dal prossimo anno potrà essere utilizzata su PlayStation.