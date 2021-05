Sony integrerà la chat Discord su PlayStation

Matteo Tontini,

Gli utenti PlayStation potrebbero presto avere un’altra soluzione per comunicare tra loro. Sony ha recentemente annunciato di aver collaborato con Discord per integrare la nota chat nel PlayStation Network all’inizio del prossimo anno.

Il CEO e presidente della società, Jim Ryan, avrebbe a tal proposito dichiarato:

Il nostro obiettivo è avvicinare le esperienze di Discord e PlayStation su console e dispositivi mobile a partire dall’inizio del prossimo anno, consentendo ad amici, gruppi e community di divertirsi e comunicare più facilmente durante le sessioni di gioco.

Ancora è presto per sapere come funzionerà questa integrazione. Presumibilmente, ci sarà una sorta di interfaccia della chat Discord che consentirà di interagire con i propri amici su PSN tramite voce o testo, anche se non è chiaro se verrà distribuita un’app vera e propria o si tratterà di un’implementazione più limitata.

Ryan ha poi annunciato un investimento di Sony in Discord, di cui ha acquisito una quota di minoranza. Naturalmente entrambe le parti sono entusiaste dell’accordo, che potrebbe essere molto proficuo per il loro futuro. Se da un lato, infatti, questo consente a Sony di mettere le mani su una delle chat più versatili e gettonate in ambito gaming, dall’altro entrare nel mondo PlayStation significa per Discord ottenere milioni di utenti in più.

Da notare che nelle scorse settimane si era parlato della possibilità che Microsoft fosse in trattativa con Discord per acquistare la piattaforma, ma pare che le cose non siano andate a buon fine (e l’accordo raggiunto con Sony ne è la prova calzante).