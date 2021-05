Resident Evil Village, da oggi disponibile in tutto il mondo

Massimo Reina,

L’attesissimo gioco survival horror di Capcom, Resident Evil Village, è ora disponibile in tutto il mondo per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Stadia. Il gioco continua la storia di Ethan Winters, già protagonista dell’acclamato Resident Evil 7 biohazard, questa volta impegnato a salvare sua figlia, in un’intensa campagna fatta di storie e corroborata da un gameplay robusto e in grado di suscitare tensione nel giocatore.



Resident Evil Village

Nel corso dell’avventura, ambientata in una regione dell’est europeo abitata da un gruppo eterogeneo di misteriosi individui e creature terrificanti, Ethan incontrerà alcuni enigmatici personaggi come l’eroe e veterano della serie Chris Redfield e imponenti avversari come Lady Dimitrescu. Per ringraziare i fan e per celebrare il 25° anniversario del franchise di Resident Evil, coloro che acquisteranno Resident Evil Village riceveranno anche l’accesso gratuito all’esperienza multiplayer Resident Evil Re:Verse, in arrivo durante l’Estate 2021.

Si tratta di una corposa modalità multigiocatore gratuita dove gli utenti potranno mettere alla prova le loro abilità contro altri giocatori – da un minimo di quattro fino a un massimo di sei persone – in furiosi scontri per la sopravvivenza. Il roster del gioco sarà formato da una serie di all-star di eroi e armi biologiche dell’intera saga. Dulcis in fundo, Resident Evil Village dà il benvenuto anche alla modalità di gioco Mercenari, amatissima dai fan.



Questa modalità extra è disponibile al termine della campagna e ha nuove funzionalità aggiuntive, offrendo ai giocatori ulteriori sfide e modi per godersi il villaggio una volta completato il viaggio di Ethan. A rendere più interessante l’esperienza, il foto-realismo della grafica, che utilizza la più recente tecnologia per console abbinata al RE Engine proprietario di Capcom, utilizzato anche per creare titoli acclamati come Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Devil May Cry 5. Resident Evil Village è disponibile oggi sia in versione fisica che in digitale tramite le edizioni Standard e Deluxe.

La Deluxe Edition digitale include il gioco base e il “Trauma Pack” digitale, che comprende contenuti di gioco aggiuntivi tra cui un’arma Samurai Edge, il filtro speciale “Found Footage” ispirato a Resident Evil 7 biohazard, opzioni di salvataggio tramite mangianastri, musica della safe room “Go Tell Aunt Rhody”, accesso immediato al livello di difficoltà “Village of Shadows”, il Baker Family Incident Report e molto altro. Resident Evil Village, infine, è idoneo per l’aggiornamento gratuito da PlayStation 4 alla versione digitale per PlayStation 5 e supporterà la Smart Delivery per le console Xbox Series X|S e Xbox One.