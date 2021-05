Final Fantasy VII REMAKE INTERGRADE, nuovo trailer

Massimo Reina,

Oggi Square Enix Ltd. ha svelato delle nuove scene di Final Fantasy VII REMAKE INTERGRADE, la versione migliorata e arricchita per la console PlayStation 5 dell’acclamato e pluri-premiato Final Fantasy VII REMAKE. Le nuove immagini mostrano la migliorata grafica PS5 del gioco, e dei nuovi contenuti inclusi in FF7R EPISODE INTERmission, episodio che segue Yuffie Kisaragi e il suo partner Sonon Kusakabe durante una missione rischiosa in cui dovranno infiltrarsi a Midgar per rubare la materia più potente della Shinra.

I nuovi contenuti di Final Fantasy VII REMAKE

In FF7R EPISODE INTERmission, i giocatori combatteranno nei panni di Yuffie, che userà attacchi veloci e feroci insieme a Sonon per combattere contro Scarlet, la direttrice del dipartimento armamenti, e Nero, un membro del reparto d’élite Tsviet di Deepground. Nel video si vede anche una nuova materia di invocazione da usare per chiamare Ramuh, una leggendaria figura dell’antichità. Infine, il trailer mostra anche delle immagini di “Forte Condor”, un nuovo minigioco tattico.

Oltre al trailer, durante una speciale diretta streaming, sono state mostrate delle informazioni e delle nuove immagini di gioco dell’attesissimo titolo per dispositivi mobile Final Fantasy VII THE FIRST SOLDIER, in cui è stato annunciato che sono aperte le pre-registrazioni per partecipare a un beta test chiuso (che si terrà dal 1° al 7 giugno 2021) di questa battle royale per dispositivi mobile. I giocatori che vogliono mettersi alla prova possono candidarsi come eccellenti SOLDIER iscrivendosi qui tramite Google Play Store da oggi fino al 27 maggio 2021.

Final Fantasy VII REMAKE INTERGRADE sarà disponibile in versione standard fisica e digitale, e come Digital Deluxe Edition disponibile su PlayStation Store, a partire dal 10 giugno 2021. Questa edizione include una mini colonna sonora digitale con brani come “Descendant of Shinobi” e un album di illustrazioni digitale con la concept art e le schede dei personaggi. Chi prenoterà la versione standard digitale o la Digital Deluxe Edition di Final Fantasy VII REMAKE INTERGRADE riceverà l’arma bonus del pre-order Shuryactus da usare in FF7R EPISODE INTERmission, il nuovo episodio con Yuffie come protagonista.