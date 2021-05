TikTok diventa anche un ufficio di collocamento per i giovani

La piattaforma sta lavorando a una sezione dedicata alle offerte di lavoro, dove le aziende possono fare offerte e i giovani candidarsi.

TikTok come ufficio di collocamento? Pare proprio di sì. Secondo quanto riportato dal sito engadget, la nota piattaforma social starebbe progettando la creazione di una sezione da dedicare alle offerte di lavoro, dove gli interessati possono candidarsi e presentarsi alle aziende descrivendo in video le loro competenze. Contestualmente, il nuovo programma ha anche lo scopo di aiutare le società a utilizzare TikTok come canale di reclutamento.

TikTok come ufficio di collocamento

L’azienda sta attualmente testando il servizio con un gruppo di società selezionate, pare appartenenti a diversi marchi importanti dell’economia internazionale. C’è però da dire che la piattaforma non dovrebbe essere un elemento direttamente integrato all’interno di TikTok stesso, quanto piuttosto una pagina Web separata accessibile tramite l’app del social, all’interno della quale le aziende potranno pubblicare i loro annunci per la ricerca di personale.

Gli utenti potranno a lor volta pubblicare un curriculum video sfruttando TikTok sul sito, e se lo desiderano anche sui loro profili, piuttosto che uno tradizionale. In questo modo gli utenti potranno fornire una presentazione di se stessi e della loro esperienza lavorativa tramite un rapido quanto esaustivo filmato.