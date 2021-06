Ghosts ‘n Goblins Resurrection arriva su PS4, console Xbox One e Steam

Il grande classico di Capcom torna in una versione rimodernata ma fedele all’originale dal punto di vista dell’atmosfera e del gameplay.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection arriva finalmente su PlayStation 4, sulle console Xbox One e su Steam. Pubblicato precedentemente su console Nintendo Switch, il gioco è un reboot moderno della leggendaria serie Ghosts ‘n Goblins di Capcom, ed è caratterizzato da una splendida grafica simile a un libro di fiabe e un gameplay platform ricco d’azione. I giocatori guidano il coraggioso cavaliere Arthur mentre si fa strada attraverso stravaganti scenari horror simili a parchi a tema nella sua missione per salvare la principessa dall’infido Signore dei Demoni.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection

Ghosts ‘n Goblins Resurrection segna l’eroico ritorno della serie, che ha debuttato oltre 35 anni fa. Rendendo omaggio a Ghosts ‘n Goblins e Ghouls ‘n Ghosts, l’ultimo capitolo combina il gameplay platform ricco d’azione del franchise con una grafica simile a un libro di fiabe e nuovi ostacoli impegnativi. Sia i fan di lunga data di Ghosts ‘n Goblins che i nuovi giocatori, potranno guidare Arthur in Ghosts’ n Goblins Resurrection nel suo pericoloso viaggio nel Regno dei Demoni usando tutte le armi, abilità, magia e nuovi alleati a loro disposizione.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection offre diverse funzionalità e modalità per aiutare i giocatori nel loro viaggio attraverso questo mondo fantasy demoniaco. I giocatori iniziano selezionando una delle tre difficoltà: Scudiero, Cavaliere e Leggenda. È inoltre disponibile una speciale modalità Pagina, che consente agli apprendisti di rigenerarsi sul posto con vite illimitate. Ghosts ‘n Goblins Resurrection presenta anche il mistico Umbral Tree, che consente ad Arthur di apprendere e potenziare una varietà di incantesimi e abilità magiche.

Con varie armi, magie e abilità disponibili, spetta a ogni giocatore determinare il proprio stile di gioco unico mentre si fa strada nel Reame dei Demoni. I coraggiosi cavalieri dovranno procedere con estrema cautela mentre affrontano pericoli terrificanti, inclusi nemici familiari come Zombie, Skeleton Murderer, Pigman e Red Arremer. Così come in Ghosts ‘n Goblins, i coraggiosi cavalieri scopriranno un mondo completamente nuovo, ricco di paura e di nemici, nella seconda run del gioco, che presenta nuove sfide e livelli trasformati.