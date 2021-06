Metro Exodus, con la Complete Edition arriva l’upgrade next-gen

Insieme al lancio della Metro Exodus Complete Edition arriverà un aggiornamento gratuito per Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Deep Silver e 4A Games hanno annunciato il lancio di Metro Exodus per Xbox Series X|S e PlayStation 5. La versione Gen 9 di Metro Exodus gira a 4K/60FPS con illuminazione Ray Traced su Xbox Series X e PlayStation 5. Il gioco base e le espansioni DLC presentano sia l’innovativo Ray Traced Global Illumination (RTGI), sia le tecniche Ray Traced Emissive Lighting già testate nella versione originale di Metro Exodus e nell’espansione The Two Colonels su tutti i contenuti.

Metro Exodus si rifà il trucco

Le console di nuova generazione vedono tempi di caricamento drasticamente ridotti grazie all’uso delle loro ottimizzazioni di archiviazione SSD, vantano pacchetti di texture 4K e una gamma di funzionalità specifiche della piattaforma tra cui miglioramenti dell’audio e della latenza del controller su Xbox e supporto per le funzionalità aptiche dei Controller Dual Sense di PlayStation 5.

Questi miglioramenti sono un aggiornamento gratuito per tutti i possessori della versione del gioco per Gen 8 o della Metro Exodus Complete Edition, un’edizione fisica di altissimo valore per nuovi giocatori che vogliono provare questo storico brand. Questa edizione completa include il gioco base ed entrambe le espansioni DLC: The Two Colonels e Sam’s Story. Nel dettaglio: